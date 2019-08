El Govern ampliarà els municipis que es beneficiaran de l'aigua de la Llosa del Cavall

Aigües Ter Llobregat (ATL) destinarà 3,7 milions d'euros dins el seu pla d'inversions per ampliar l'abastament d'aigua des de la Llosa del Cavall a les comarques del Solsonès, el Bages i l'Anoia. Les mesures activaran la construcció de ramals secundaris a la xarxa de proveïment de la Llosa que va posar en marxa el 2009 el ministeri d'Agricultura amb una inversió de 50 milions d'euros a través de l'empresa Acuamed. La xarxa fa 71 quilòmetres de llargada i passa entre les comarques de la Catalunya Central. Tanmateix, encara no està activa a tots els trams, ja que només s'està subministrant fins a Pinós, al Solsonès.

Amb les noves connexions, ATL pretén reforçar el tram existent amb nous ramals que assegurin l'abastiment a zones que no quedaven cobertes amb la construcció inicial de la xarxa de la Llosa. D'aquesta manera, s'assegura una font d'aigua a punts que no tenen una font regular tot l'any.

A més, amb l'ampliació de la xarxa, l'empresa tracta d'evitar la sobreexplotació d'alguns dels aqüífers del territori, entre els quals destaca l'aqüífer del Carme Capellades, a l'Anoia.

La xarxa de proveïment de la Llosa del Cavall serà una alternativa a l'explotació de l'aqüífer, que ara és la principal i sobreexplotada font d'aigua de l'Anoia. Per tant, s'incrementarà la disponibilitat d'aigua a la comarca, i això permetrà fer una gestió flexible dels recursos.

El pla d'actuació d'ATL preveu connectar un total de 15 municipis a través de la conducció d'aigua de la Llosa del Cavall. Tanmateix, encara no hi ha una data fixada d'inici de l'activitat, tot i que l'ACA la preveu per als pròxims mesos. La canonada principal permet el transport de 300 litres per segon des de l'embassament de la Llosa del Cavall.

Les inversions es troben dins del pla d'inversió global d'ATL, una empresa d'aigües que ha creat el Govern i ha estat promoguda per la Generalitat després que aquesta assumís la gestió de les aigües el març passat.

Les millores de la xarxa estan previstes dins d'un paquet d'actuacions que es realitzaran a Catalunya durant el període del 2019 al 2023. D'aquesta manera, el Govern pretén modernitzar les instal·lacions i alhora també hi haurà espai per a la millora de l'abastiment. L'empresa preveu una inversió global a tot Catalunya de 150 milions d'euros sumant les 170 actuacions previstes.

Aigües Ter Llobregat abasteix d'aigua 5 milions de persones a tot Catalunya, i l'empresa modernitzarà la xarxa i les instal·lacions.