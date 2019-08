Solsona dedica una jornada a infants i joves amb la Festa dels Oficis i la Trobada de Gegantons

El dissabte 10 d'agost es durà a terme una nova jornada d'activitats gratuïtes a Solsona organitzada per l'Ajuntament. Al matí, la Sala Polivalent acollirà la sisena Festa dels Oficis, amb set tallers diferents, entre els quals, com a novetat, n'hi ha de pensats per als joves. A la tarda, la convocatòria es traslladarà a la plaça Major, on s'hi concentrarà la Trobada de Gegantons, coorganitzada amb la Colla Gegantera del Carnaval de Solsona.

La Festa dels Oficis és una iniciativa de les regidories d'Educació i Joventut, el Pla Educatiu d'Entorn i l'Oficina Jove del Solsonès que té per objectiu posar en valor oficis artesans i professions de la zona i, al mateix temps, proporcionar una oferta lúdica i divulgativa al públic infantil i juvenil. Hi col·laboren diversos establiments i negocis locals, així com voluntaris particulars i la Policia Local. Es durà a terme de dos quarts d'onze a la una del migdia.

Cada any s'intenta incorporar-hi novetats i, enguany, és el cas de les plantes medicinals i la reparació d'avaries de bicicleta en ruta, per a totes les edats; i també de "shooting" (fotografia d'estudi) i "missió a Mart" (programació i robòtica), per al públic d'entre 12 i 16 anys. Les propostes per als joves requereixen inscripció prèvia.