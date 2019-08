Visites nocturnes mostren la vida a Solsona el segle XIX

Humor i rigor històric per explicar com els catalans en general i els solsonins en particular van viure la guerra del Francès (1808-14) i la manera en què la conflagració bèl·lica va afectar tant l'arquitectura i les infraestructures de la ciutat com el dia a dia dels habitants de Solsona i la seva comarca.

L'humor i el rigor històric són els dos eixos de Fora gavatxos! La Guerra del Francès, la proposta d'aquest any de Solsona Experience per a les rutes nocturnes teatralitzades que organitza cada mes d'agost.

Així, aquest dijous passat va tenir lloc el primer passi, que es va repetir ahir i continuarà tots els dijous i divendres del mes. Enguany, a més a més, Solsona Experience duplica la proposta amb una segona tanda de visites guiades, també nocturnes i teatralitzades, els dissabtes d'agost a l'entorn del santuari del Miracle, que comença avui. Aquestes visites tenen la mateixa temàtica de la guerra del Francès, però s'hi explicaran episodis i anècdotes diferents i complementàries a les de Solsona.



El timbaler i el notari

La visita guiada a Solsona va començar a les 9 del vespre al Portal del Pont, on després de donar la benvinguda a la trentena de visitants, un simpàtic i divertit timbaler va acompanyar el grup fins a la catedral, la primera parada de la nit.

Ja dins l'espai sagrat va aparèixer la figura del notari Tomàs Jalmar, que a partir d'aquí es va afegir a la comitiva i va ser el principal guia. Amb posat seriós i circumspecte, Jalmar és la figura que es contraposa al timbaler, i les seves actes de les actuacions franceses (destrosses però també destacades construccions) són el fil conductor de la visita guiada. Una d'aquestes actes, precisament, dona fe de la crema de la catedral per part de les tropes napoleòniques.

Dins el temple, el grup va visitar l'altar de la mare de Déu del Claustre (la patrona de Solsona) i també l'altar i els confessionaris barrocs de fusta de la capella de la Mercè, que no van patir els efectes de l'incendi, suposadament per la construcció d'una paret que va ocultar-los de la mirada dels francesos (tot i que aquest fet no es pot verificar, tal com va explicar el guia).

En sortir de la catedral ja era negra nit i el grup va enfilar cap a la plaça Major, el punt central de qualsevol ciutat al segle XIX. Tot seguit, el protagonisme va ser per la plaça de Sant Joan, on va néixer el militar Francesc Cabanes i Escofet. Durant la guerra del Francès, Cabanes i Escofet va proposar al general Levy la conversió del pla de Busa en una plaça militar i fortificada de primer ordre, i va convertir aquell impressionant espai natural en una zona inexpugnable.

La següent parada de la visita guiada va ser als baixos de l'Hospital Llobera, l'actual seu del Consell Comarcal. Aquí es va habilitar un taller de forja on el personatge de Dolors Moncunill, esposa de ganiveter, va explicar la destacable indústria ganivetera de la ciutat en aquella època, quan a la ciutat hi havia 29 tallers de forja. La presència d'aquest personatge femení va servir per explicar la situació de les dones a l'època.

Després d'una hora i quart, la visita va finalitzar al mateix indret d'inici i es va convidar els visitants a una copa de cava i un aperitiu. Va ser el moment per comentar els diferents aspectes d'aquesta visita nocturna.

En el transcurs de la visita els guies van oferir multitud de dades amenitzades amb anècdotes més o menys divertides. A tall d'exemple, durant la guerra del Francès la ciutat tenia 3.000 habitants que es van reduir dràsticament durant la guerra; o bé els 3.164 tubs de l'orgue de la catedral.