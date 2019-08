Solsona aporta un nou constructor d'imatgeria popular al món Casserras

Tot va començar quan tenia sis anys, juntament amb el seu germà, que van construir el primer capgròs de cartó. A partir d'aquell moment es va interessar per la imatgeria popular, sobretot pels gegants de la Festa Major de Solsona, i quan tenia 7 anys ja va construir el primer gegantó.

Ara, estudia Belles Arts i Restauració a Barcelona i ha participat en diferents cursos, com el d'escultura a Florència, a Itàlia, o el curs de professionalització d'oficis i de construcció de gegants i imatgeria festiva a l'Escola Massana de Barcelona. En el seu temps lliure es dedica a les seves figures, dues de les quals ja són conegudes a Solsona: el Fènix, que va aparèixer per primera vegada el 2015, i la serp l'Espedrera, que es va poder veure en el Carnaval d'enguany. La seva última creació, però, ha estat el Voliac, un ratpenat que van estrenar aquest divendres els diables Voliaks d'Oliana.

Per poder treballar les figures, des de fa uns mesos té una nau als afores de la ciutat, cosa que li permet poder tenir un espai adequat, ja que fins fa 6 mesos ho feia en el garatge de casa seva. De fet, allà hi té una sala amb totes les reproduccions.

Tot i que sembla difícil de creure, explica que les figures les ha construïdes aproximadament en 3 o 4 mesos, «un temps rècord podríem dir», diu Reig.

I com es dissenyen? «És molt fàcil», assegura. «Em considero escultor i el que m'agrada més és anar treballant sense motlles, és a dir, anar creant segons vagi sorgint l'obra. A l'Espedrera, per exemple, li vaig canviar el cap tres vegades», assegura. De tota manera, explica que alguna vegada sí que ha fet un disseny previ o un motlle per saber com quedarà. Aquest és el cas del Voliac, la seva primera gran obra per encàrrec, en què va fer-ne una petita reproducció per poder mostrar als diables com seria el resultat final.

De cartó pedra o de fibra de vidre amb resina polièster són les dues tècniques que fa servir per a les seves creacions. El cartó pedra és la tècnica tradicional i assegura que és molt agradable treballar-hi, ja que és a base de paper de diari i cola. Tot i això, la fibra de vidre i la resina explica que són un material més lleuger i que permet fer elements més grans i resistents. Les figures, però, pesen. En el cas del Fènix pesa uns 70 quilos, la serp l'Espedrera uns 40 quilos i el Voliac fins a 80 quilos. «A més, la particularitat del Voliac és que les ales són desmuntables, ja que les seves dimensions són molt grans i per transportar-lo era necessari. Per aquest motiu, he utilitzat la tècnica de la fibra de vidre i la resina».

Tot i que no sap com anirà el futur, Reig té clar que vol continuar construint i dissenyant elements tradicionals i creu que aquell somni i afició que se li va despertar ara fa uns 15 anys podria acabar sent la seva professió.