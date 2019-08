Els productes de Riuverd es mostren en una caravana al Castellvell d'Olius

L'històric Castellvell d'Olius acull durant els diumenges del mes d'agost la Caravana de Riuverd, que ofereix productes de la Botigueta de la cooperativa d'inserció social solsonina. Després d'un any d'haver obert l'establiment al nucli antic de Solsona, amb la idea de contribuir a revitalitzar l'activitat del nucli antic, ara la cooperativa vol unir gastronomia i cultura en un dels punts emblemàtics de la comarca, el Cas-tellvell.

Els productes del territori són protagonistes del projecte, emmarcats en un paisatge que es caracteritza per la bellesa de les seves postes de sol. Segons fonts de la cooperativa, el paisatge, la gastronomia i la cultura són «els tres elements que formen l'experiència de pujar dalt del Castellvell els diumenges a la tarda, de les vuit del vespre a les onze de la nit. Un altre element afegit és la màgia que es crea entre les persones que volten per aquí, trien on volen seure o per on volen passejar, interactuen i dibuixen el que podem definir com una terrassa adaptada a l'entorn natural».



Producte de proximitat

Les taules de formatges del Miracle, la Valette i les Roques, les taules d'embotits de Dpagès, Godall i Monegal, les hamburgueses de Dpagès, el pa del Forn de Sant Joan, les patates Sastrets, l'oli Migjorn i la xocolata Oro Vivo són alguns dels productes de proximitat que ofereix la Caravana. «Per posar-vos un exemple, el pa del Forn de Sant Joan es diu Solsona i està fet amb massa mare. Volem donar importància als projectes i les persones que hi ha darrere de cada producte», expliquen fonts de la cooperativa.

Pel que fa a les begudes, la Caravana de Riuverd presenta el vi rosat Pistonut, també del Miracle, en una iniciativa de vinya ecològica acabada d'engegar. A més, la cooperativa de cervesa artesana ecofeminista Ninkasi i la vinya Un Pam de Terra, així com vins de la cooperativa Artium d'Artés i sucs de poma de la cooperativa de muntanya Biolord, també tenen presència en les vesprades dalt del Castellvell.

Jordi Corbera, soci fundador de Riuverd, ha explicat a Regió7 que està content de la xarxa que s'ha anat creant al territori amb projectes com ara Terra de Profit, Producte local d'aquí, Poma de muntanya Biolord, Som Coop Federada, Artesans del Solsonès, Territori de Masies i la Xarxa d'Economia Solidària. Corbera ha afegit que la clau és «tenir ben clar que la unió fa la força».



Gastronomia i cultura

En aquesta unió estiuenca de paisatge, gastronomia i cultura, també hi haurà esdeveniments culturals relacionats, que flueixen al voltant de la Caravana. Per exemple, en dues proves que s'han portat a terme durant dos diumenges del mes de juliol, hi ha hagut un taller de dansa africana amb percussió en directe a càrrec del grup Afronòmades, un taller de contes i un concert de final de curs del projecte Musiquemoles, que reuneix músics amateurs de la comarca.

Riuverd pretén acostar la cultura local a través de la gastronomia a persones locals i turistes, amb una iniciativa que sorgeix cinc anys després del naixement de la cooperativa d'inserció sociolaboral per a joves, d'iniciativa social i sense ànim de lucre. Segons fonts de Riuverd, des del principi hi havia la intenció d'obrir un comerç al nucli antic solsoní, i també hi havia la intenció de fer-hi tallers i activitats paral·leles. L'establiment, situat al carrer de Sant Cristòfol número 2, és botiga i rebost de tot el que diumenge puja fins al Castellvell. D'aquesta manera, la botiga eixampla espais i horitzons.



Posta de sol memorable

Precisament, l'horitzó que es veu des del Castellvell durant la posta de sol «és un dels més bonics de la comarca», expliquen membres de Riuverd impulsores de la Caravana.

El Castellvell és situat en un turó de 838 metres d'altitud dins del terme municipal d'Olius, i és declarat bé cultural d'interès nacional. L'edificació va ser construïda a final del segle XI, quan la família d'Ecard Torroja, que tenia el castell a la plaça del Camp de Solsona, va decidir construir un altre castell dalt del turó. La família Cardona es va unir amb la de Torroja l'any 1217, i l'any 1310 va convertir el castell en un palau gòtic. La capella, dedicada a la Mare de Déu del Remei, es va ampliar durant el segle XVII, amb l'edificació del campanar, el cor i la porta actual.

Entre la capella i la zona de davant de la Caravana, el cap de setmana passat, es va desenvolupar el concert i pica-pica de Musiquemoles, dins de les activitats organitzades per la Caravana de Riuverd.