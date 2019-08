Vestits nous per als Bojos del Carnaval pel 50è aniversari

Canvi de vestuari per als quatre Gegants Bojos del Carnaval de Solsona i un àlbum de cromos seran algunes de les novetats que presenta l'Associació del Carnaval de Solsona amb motiu de la celebració del cinquantè aniversari de la festa.

Un cop finalitzada l'edició d'enguany, l'associació ja va anunciar que presentaria diverses novetats per a l'arribada del mig segle de vida d'una de les festes de referència de la comarca, com també d'arreu del territori català.

La festa va tancar enguany amb un superàvit de 3.000, una xifra positiva segons els membres de la junta de la comissió. Fruit d'aquests resultats, en la pròxima edició de la festa, la del 2020, es presentaran un seguit de novetats. Una de les més destacades és el canvi de logotip de la festa. Per fer-ho possible es va convocar un concurs públic. Però, segons explica Joan Solé, president de l'associació, el premi va quedar desert, «ja que les propostes que vam rebre no van ser prou satisfactòries i per això vam fer l'encàrrec a la dissenyadora solsonina Erika Escudero».

L'entitat també ha decidit canviar els vestits dels quatre Bojos i de les contradanses. «El format i l'estil serà el mateix, l'únic que cal que les peces es renovin» assegura Solé. L'encarregada de fer-ho possible serà la modista del Taller Casserras i en aquests moments es desconeix quin cost total tindrà el canvi. El president ha explicat que s'ha demanat una subvenció per a elements folklòrics.

Tot i que encara es desconeix la programació de la propera edició, l'associació assegura que els actes centrals es mantindran igualment però que s'hi afegiran algunes activitats per poder fer la celebració dels 50 anys. «Això suposarà una càrrega de feina més gran, però tenim moltes ganes d'emprendre-la. A més, enguany hi ha sis persones més a la junta, un fet que ajudarà a fer possible l'organització de la festa i del Carnaval en si».

L'associació també està preparant un àlbum de cromos on es podrà veure un recull d'imatges de la festa. «Quan es van celebrar els 25 anys es va fer un àlbum amb les fotos del primer quart de segle. Per aquest motiu ara en farem un altre amb imatges dels darrers 25 anys». Aquest es podrà aconseguir en algunes de les papereries de la ciutat.

Finalment, també s'està preparant una moneda de col·leccionista d'or que tindrà el logotip de la festa. «Per poder aconseguir-la és necessari que es faci una reserva prèvia, tot i que encara està per acabar de definir quan es podrà fer», ha precisat Solé.

Així, una de les festes més populars de la Catalunya Central arriba al mig segle de vida, i els organitzadors esperen complir les expectatives, i asseguren que tenen «ganes que siguin uns dies inoblidables per als solsonins i solsonines».

Per dur a terme la celebració, l'associació rep l'ajuda econòmica de l'Ajuntament de Solsona i també subvencions de la Generalitat de Catalunya.

L'Associació del Carnaval també busca finançament a través de campanyes de promoció, com ara la col·lecció de cromos, o per mitjà dels establiments adherits a la festa, que hi contribueixen econòmicament a canvi de la seva promoció durant els dies que hi ha festa. Gràcies a això, Solé, que assegura que són una entitat sense ànim de lucre, poden tirar endavant el Carnaval.