La Festa Major de Solsona busca la paritat en la contractació de grups

La recerca de la paritat en els grups musicals que actuaran a la Festa Major de Solsona ha estat un dels principals objectius de l'equip de govern, que va iniciar el seu mandat el mes de maig passat amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al capdavant.

La regidora de Cultura, Judit Gisbert, que ahir va explicar la programació de la Festa Major d'enguany durant una atenció als mitjans, va explicar que s'ha intentat treballar per poder trobar la màxima paritat de gènere en la contractació de grups i compa-nyies. De totes maneres, la regidora va assegurar que en aquests moments és un repte, ja que «moltes vegades ens trobem que les formacions estan compostes per homes, sobretot pel que fa als grups de públic juvenil».

Aquesta idea de la contractació paritària va aprovar-se en la sessió plenària del mes de març de l'any 2018 després que l'ApS-CUP presentés una moció perquè en les ofertes culturals que organitzés el consistori hi hagués un mínim de dones d'alt de l'escenari. El grup municipal va al·legar que anys enrere les dones no arribaven a representar ni el quaranta per cent dels ponents de xerrades i cursos, i els grups musicals formats exclusivament per dones només eren el set per cent, mentre que en la música adreçada al públic jove hi havia tan sols una dona al grup en el dotze per cent dels casos.

Així, segons va explicar Gisbert, en la programació d'enguany es podran veure els esforços per aconseguir un equilibri de gènere en les actuacions.

En el cas de les havaneres, per exemple, el dissabte dia 7 de setembre, aniran a càrrec de Les Anxovetes, un conjunt format exclusivament per dones.

Pel que fa a la festa jove, la regidora va voler agrair la creixent col·laboració de l'entitat Joventut Solsonina en la seva organització i va explicar que algunes de les formacions que hi participaran seran mixtes.

En canvi, en el cas de les orquestres de ball, Gisbert va assegurar que totes tenien paritat. Alguns dels exemples d'actuacions seran La Principal de la Bisbal dilluns 9 de setembre i l'Orquestra Metropol dimarts 10 de setembre.

Quant al públic infantil i familiar, també hi haurà actuacions amb formacions mixtes, com és el cas d'El Pot Petit, que serà divendres 6 de setembre. També hi haurà tallers infantils, que es duran a terme el 9 a la tarda, i que estaran conduïts exclusivament per dones solsonines.