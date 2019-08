Mans Unides del bisbat de Solsona té 60.000 euros per als projectes educatius

La delegació de Mans Unides del bisbat de Solsona ja ha aconseguit recaptar gairebé 60.000 euros per dur a terme els dos projectes socioeducatius per a aquest any 2019, un al Camerun i l'altre a la Republicana Democràtica del Congo. Durant els mesos d'agost i setembre tenen previstes altres campanyes de recaptació per poder assolir el pressupost total de 120.000 euros.

L'ONG, amb el lema «Creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones», va iniciar la campanya per recollir els beneficis necessaris per poder dur a terme les iniciatives. La responsable de la delegació, Maria Aurora Aubach, explica que, gràcies als diferents actes, com tómboles i fires, han pogut aconseguir en mig any pràcticament la meitat del pressupost necessari. També assegura que, «gràcies als socis, rebem una part important de diners, un fet que s'ha d'agrair molt».

120.000 euros en total són necessaris per a les dues iniciatives. La primera, que consisteix en la formació de dones agricultores i la construcció de pous i canalització de l'aigua al Camerun, la responsable diu que ja s'estan fent els primers passos. « A hores d'ara ja s'estan formant i ja hi ha els primers pous i sistemes de canalització d'aigua fets. També estem cedint, exclusivament a dones, microcrèdits que els serveix per comprar productes i revendre'ls. Quan han aconseguit diners propis, els tornen i els cedim a d'altres dones».

Pel que fa al segon projecte, al Congo, s'estan construint habitacions amb lliteres en una escola de Nselo perquè les noies, que, segons explica Aubach, viuen a gran distància del centre, puguin dormir-hi i fer-ne ús. «És una manera d'acostar les noies a l'escola i que així es puguin formar».

Les dues iniciatives, que van començar al principi d'aquest any, es podrien veure finalitzades al final del 2019 o al principi del 2020. Per aconseguir els 60.000 euros restants que necessiten per acabar les construccions, han previst diverses activitats per als propers mesos. La primera serà el proper 31 d'agost a Sant Ramon, la Segarra, amb una tómbola, on la responsable assegura que cada any hi ha la participació de persones d'arreu de la Catalunya Central i de la demarcació de Lleida.

També és previst que el setembre es faci un sopar solidari a Gironella o la participació a la Fira del Torró a Agramunt. Així, Aubach diu que gràcies a tots els col·laboradors, «que són més de 1.000 repartits en les diferents poblacions del bisbat, es poden dur a terme aquestes iniciatives».