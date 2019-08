Avenç per verificar si el cos de Verona és d'Arnau de Torroja

La investigació sobre el misteri del possible sepulcre del gran mestre de l'Orde del Temple, Arnau de Torroja, trobat l'any passat a Verona, a Itàlia, fa un pas més enllà i es podria resoldre a final del mes de setembre. Els analistes ja han dut a terme l'anàlisi de dues dents, una del germà, Guillem de Torroja, que va ser arquebisbe de Tarragona, i l'altra del possible Arnau de Torroja, que determinaran si són germans.

Arnau de Torroja va ser un mestre templer nascut a Solsona entre el 1118 i el 1120 i hauria mort a Verona el 1184. Segons el seu biògraf, l'historiador Josep Maria Sans Travé, en el cas que les proves d'ADN donin un resultat positiu, «aquest seria un avenç per a la biografia de Torroja». Segons l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), centre mixt entre el CSIC i la Universitat Pompeu Fabra, tan sols i comparteix el 50% del material genètic amb Guillem de Tor-roja, ja es confirmaria que es tracta del cavaller de l'orde del Temple. Per a l'avenç de la història de Torroja suposaria dos aspectes a tenir en compte. El primer, segons explica Sans, suposaria que seria el primer sepulcre trobat d'un mestre major de l'Orde del Temple. «Els templers no feien servir la sepultura, només quan eren persones destacades. A més, quan es va destruir l'orde es van destruir moltes coses, entre aquestes els pocs sepulcres. És cert que n'hem trobat de mestres provincials, tant a Catalunya, València, Balears, etc, però d'un mestre major mai se n'ha trobat».

El segon aspecte a tenir en compte, segons el biògraf, és que «per a la història catalana seria un punt important, ja que va ser el català més internacional que hi va haver durant el segle XII. Era una persona coneguda que tenia contactes amb el rei d'Anglaterra, el de França, amb el Papa, etc. Era una persona que rodejava del món aristocràtic. Per tant, per a la història de Catalunya, podríem dir que hem trobat el primer sepulcre d'un gran mestre i que era català». En cas que els resultats de l'anàlisi no fossin favorables, segons diu Josep Maria Sans, no suposaria cap canvi per a la biografia d'Arnau de Torroja. «Voldria dir que el cos és d'un altre mestre».



Crítica a les institucions

Com a biògraf, Sans explica que des de Verona, els analistes no s'han posat en contacte amb ell per poder explicar la vida del gran mestre. També diu que l'Ajuntament de Solsona «fins ara no s'ha volgut interessar per poder dur a terme xerrades sobre la seva vida». Afegeix que «ho vaig proposar una vegada fa molt temps i vaig poder fer una xerrada per a la gent gran, però els ho vaig tornar a proposar, tenint en compte que podria ser el primer gran mestre templer trobat, i sembla que l'Ajuntament no hi té gaire interès. Espero que s' hi interessin si les proves surten positives».