La mancomunitat d'aigua tria Daniel Rovira nou president

La Mancomunitat d'abastament d'aigua del Solsonès va celebrar ahir el ple extraordinari en en què va sortir el nou president de l'ens públic amb motiu de les eleccions del 26 de maig. Hi va haver dues candidatures, l'alcalde de Lladurs per Junts per Catalunya, Daniel Rovira, i la del regidor d'Olius per Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Caelles. Finalment, Daniel Rovira va sortir escollit com a nou líder de l'entitat.

Dels 11 representants, hi va haver 3 baixes. No es van presentar al ple els alcaldes de l'Agrupació d'Electors Independents de Riner, Joan Solà, i de La Molsosa, Marià Torra. D'altra banda, el representant de la capital de comarca, l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, tampoc va assistir a la sessió per motius personals. Les faltes van condicionar les votacions.

La primera requeria l'aprovació de la majoria absoluta dels delegats dels Ajuntaments que conformen la Mancomunitat. Tanmateix, aquesta primera votació no va ser suficient, ja que cap dels dos representants va adquirir els 6 vots que requeria aquesta majoria absoluta. Els resultats va ser: 5 vots per Rovira i 3 per Caellas.

En la segona, els resultats es van repetir, però només era necessària la majoria simple per proclamar un dels candidats. És per aquest motiu que Rovira va aconseguir la presidència.

És la primera vegada que l'alcalde de Lladurs obté la presidència, tot i que en el mandat anterior ja va ser vicepresident. El nou president, en el seu primer discurs, va recordar la tasca del seu pare, Francesc Rovira, que va ser un dels fundadors de l'entitat.

A més, Rovira va proposar al regidor per ERC de Pinell del Solsonès, Jaume Llorens, la vicepresidència de la Mancomunitat. Tanmateix, el regidor de Pinell, tot i mostrar-se agraït, va deixar en mans de la resta de representants del seu partit la decisió. El delegat representant d'ERC, Jaume Fons, va demanar a la resta de representants del partit «ajornar la decisió per a un altre moment, ja no es pot acceptar sense deliberar».

Addicionalment, Rovira va insistir en el fet de mantenir l'ens com a una eina de gestió dels recursos hídrics i no com un de debat polític. «Vull fer que l'entitat sigui apolítica. Un cop algú entra aquí, sigui de la formació que sigui, ha de deixar enrere el discurs polític. Aquí solament hem de parlar d'aigua. Tothom vol el mateix, obrir l'aixeta i que en surti aigua». Per la seva banda, Caelles accepta les paraules de Rovira, tot i que explica que no és «fàcil». «Estem fent política, no ens enganyem. Tots els que estem aquí som representants polítics, i això és una evidència. Tanmateix, intentarem deixar els debats que no pertanyin a l'aigua fora d'aquestes parets», afegeix.

La mancomunitat és una comissió gestora de l'aigua del Cardener i la Ribera Salada que es va constituir el 1979. Està formada per 10 ajuntaments del Solsonès: Solsona, Olius, Riner, Llobera, Clariana de Cardener, Pinós, Castellar de la Ribera i Pinell, Lladurs, la Molsosa i una localitat de la Segarra, Biosca.