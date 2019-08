Amisol ampliarà l'espai de la residència amb un acord amb el bisbat de Solsona

La residència d'Amisol s'ampliarà amb un nou espai a l'edifici del Seminari, propietat del bisbat de Solsona. L'actual llar de l'associació té una capacitat de 21 places, de les quals avui dia no n'hi ha cap de disponible. És per aquest motiu que l'associació té la necessitat d'ampliar el servei que ofereixen com a espai de residència. Amisol ha buscat diferents alternatives per habilitar un nou espai per als seus usuaris.

La nova llar d'Amisol se situarà a l'antiga casa de les Monges, a la part posterior del Seminari, on fins fa aproximadament un any encara residien les monges del Cor de Maria des de feia prop de 100 anys. Segons apunten fonts d'Amisol, l'espai on es durà a terme d'ampliació de servei és idoni per poder fer-la. Va ser per aquest motiu que es va iniciar el contacte i les posteriors reunions per arribar a un acord per ubicar-la en un dels seus edificis.

La nova residència d'Amisol tindrà cuina, bugaderia, menjador, sala d'estar, sala per fer tallers i 12 habitacions amb bany integrat. També disposarà d'un petit hort on els usuaris podran portar a terme activitats d'horticultura. A més a més, les noves dependències inclouran un petit jardí per poder gaudir de l'espai exterior.

Les obres de reforma de la nova llar d'Amisol s'iniciaran a partir del dia 19 d'agost. Durant els treballs, s'adequarà l'espai a les noves normatives i s'eliminaran les diferents barreres arquitectòniques que hi ha a l'edifici. Amisol espera poder iniciar l'activitat a principi del 2020. Aquesta nova llar permetrà la descongestió de l'actual i poder disposar de més espais de convivència.

El contracte de lloguer que han signat el bisbat de Solsona i Amisol dona dret a l'associació a poder desenvolupar les seves activitats a les noves instal·lacions durant un període inicial de 15 anys i donar servei a nous usuaris.