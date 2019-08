Joventut Solsonina estrenarà moneda a la festa major per agilitzar la barra

Joventut Solsonina ha creat una moneda per valor d'1,5 euros per evitar fraus i agilitzar la barra de l'entitat durant la festa major de la ciutat. A més, la nova moneda, batejada com Jovenet, permetrà a l'entitat crear un element de pagament reutilitzable i que s'adapti a les noves necessitats de la festa. Fins ara, el consum a les barres funcionava amb els tradicionals tiquets, en què els clients pagaven l'import del producte que volien consumir i l'entitat els proveïa d'un tiquet de paper.

L'entitat va experimentar diferents fraus a causa del sistema de paper durant l'edició de l'any pasat de la festa major. «Ens van robar alguns talonaris de consumicions. A més, hi va haver persones que ens van fer passar coses inimaginables per consumicions. Fins i tot em vaig trobar entrades de teatre quan vam fer el recompte de tiquets», explica la presidenta de Joventut Solsonina, Núria Cardona.

L'entitat de gent jove de la comarca organitza concerts i, a la vegada, gestiona la barra de l'espai on es fan durant la Festa Major Jove de Nit. El sistema de tiquets estava instaurat fins ara, tot i que durant una de les juntes de valoració de l'entitat organitzadora de fetes es va decidir establir una nova moneda. A part d'evitar fraus, el grup de joves busca agilizar la comanda a la barra. «Hem d'estar fent càlculs tota la estona. Amb la moneda això s'acabarà», comenta Cardona.

El sistema de la nova moneda és simple. Cada moneda té un valor d'1,50 euros i són acumulables. És a dir, no s'han de retornar al final de la festa i es poden reutilitzar en altres festes organitzades per l'entitat, com el Bestiari Fest o el Cap de Setmana Jove. Aquestes monedes es podran canviar en una de les dues barres que munta l'entitat durant les festivitats. «La intenció és crear un producte sostenible, ja que els tiquets pràcticament mai es poden reutilizar», comenta la presidenta de l'entitat solsonina. El cost que suposarà l'elaboració de la moneda per a l'entitat és de 785,29 euros.

Segons explica la presidenta de Joventut Solsonina, la idea s'ajusta a les «necessitats que té la festa», «La festa ha crescut molt, hi passen unes 1.500 persones cada dia. Hem decidit que havíem de ser més pràctics i hem seguit el format d'altres festes en localitats grans», explica.

La població ha triat el nom, ja que, segons Joventut Solsonina, és la forma més democràtica d'establir el nom. «Vam obrir un concurs a Instagram. D'aquí ha sortit el nom de la moneda. Ha estat proposat i triat pels ciutadans», comenta Cardona.