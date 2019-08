Amisol es planteja quatre projectes per seguir creixent en la tasca social

Amisol impulsarà a curt termini quatre nous projectes per consolidar la tasca social a Solsona, entre els quals hi ha l'ampliació de la llar-residència (que Regió7 ja va avançar en l'edició de dimecres). Els altres tres objectius immediats són la creació d'un espai de tractament de salut mental, el canvi d'imatge del bar El Casal i la constitució del consell assessor.

Amisol afronta així un dels cicles amb més novetats dels seus 43 anys d'història. L'associació, tal com explica la seva gerent, Carla Vendrell, aposta per renovar el sector serveis per tal de reforçar els objectius de l'entitat: millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat creant i gestionant els serveis i els suports necessaris. També continua fent el canvi d'imatge que va iniciar recentment amb el nou logotip.

L'associació es troba en un moment de creixements, amb 300 socis i 100 treballadors. Per aquest motiu, el grup vol iniciar quatre nous projectes socials, entre els quals es troba l'ampliació de la residència de l'associació. El creixement ha fet quedar petita l'actual que té l'entitat, que només disposa de 21 places. Per la falta de lloc, el bisbat cedeix a Amisol l'espai suficient per fer 12 habitacions amb condicionats per a la convivència dels usuaris.

Un altre àmbit de creixement pel qual apostarà Amisol a partir de setembre és el de la salut mental. L'Ajuntament de Solsona els ha cedit durant dos anys l'espai de la futura casa del Carnaval per tal de crear En-ment, un espai obert a totes les persones amb problemàtiques de salut mental on hi haurà un equip multidisciplinari mèdic, psicològic i social. Quan s'acabin les obres de la futura casa del Carnaval, el servei canviarà d'ubicació.

D'altra banda, Amisol té una labor important d'atenció al públic. L'associació està al capdavant del negoci del bar El Casal des de fa deu anys.

Vendrell explica que els principis van ser durs i deficitaris, però actualment ja suposa beneficis i en gran part és per la bona rebuda dels solsonins. És per això que per celebrar aquest desè aniversari es renovarà la pintura i el mobiliari del local per generar un espai més càlid.

Finalment, l'entitat solsonina ha creat un consell assessor format per persones especialitzades en tots els àmbits amb els quals treballa Amisol per orientar l'associació i estar al corrent de totes les novetats del sector. La comissió estarà formada per 13 persones relacionades amb el món de la indústria, educació, salut, entitats socials i consultoria, entre d'altres, i es reuniran un cop l'any per assessorar l'entitat en els seus àmbits.