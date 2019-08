El Centre Sanitari canvia l'horari per demanar hora als especialistes

El Centre Sanitari del Solsonès ha reorganitzat a partir d'aquest mes d'agost l'horari per demanar cita pels diversos especialistes que presten el servei a Solsona. Si fins ara, les agendes dels especialistes s'obrien el darrer divendres de cada mes a partir de les 8 del matí, ara l'obertura de les agendes per demanar visita als especialistes es trasllada a la 1 del migdia, coincidint dins de l'horari del Centre d'Atenció Primària i evitant esperes a l'exterior abans de l'obertura.

Així doncs, les agendes es continuaran obrint el darrer divendres de cada mes, però per comptes de ser a les 8 del matí, serà a la 1 del migdia.

Amb aquest canvi deixaran de coincidir els usuaris que venien a fer-se analítiques, els que demanaven hora pels especialistes i els que acudien al centre d'atenció primària, tot plegat just a l'obertura del centre, pel nou horari d'obertura dels CAP a Catalunya.

Les revisions a l'oftalmòleg són l'excepció

El nou horari no afecta les cites a l'oftalmòleg (oculista), i les persones que tinguin una derivació a aquest especialista hauran de seguir un procediment diferent. Les que tinguin una derivació del metge de capçalera hauran de lliurar-la al taulell de recepció i serà el propi personal del Centre Sanitari qui trucarà directament a l'usuari per donar-los l'hora. El mateix passarà amb les persones que tinguin una segona, o successiva visita amb el mateix oftalmòleg, a qui ja no es donarà el paper de derivació, sinó que des del Centre Sanitari se'ls trucarà per donar-los hora.

Per aquest motiu, aquelles persones que ja tinguin una derivació i tenen pendent de demanar hora per l'oftalmòleg, hauran de passar pel taulell de recepció, de dilluns a divendres de les 8 del matí a les 8 del vespre i lliurar el paper de la derivació. Serà, novament, el personal del centre qui els trucarà directament per concertar la visita. Aquest fet només és per a les persones amb cita pendent a l'oftalmòleg i no amb les altres especialitats.

Aquesta excepció respecte de la resta de cites s'implementa perquè la major part de les persones que formaven cua el darrer divendres del mes per demanar hora corresponien a l'oftalmòleg, una de les especialitats amb més demanda i temps d'espera a tot Catalunya.

Excepte situacions puntuals, en la major part de les especialitats hi ha les agendes obertes permanentment i no és necessari acudir el darrer divendres del mes per poder obtenir cita.

L'horari d'atenció del Centre d'Atenció Primària de Solsona és de 8 del matí a les 8 del vespre, i fora d'aquest horari continua funcionant el servei d'urgències, així com l'atenció telefònica al 061.