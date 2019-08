Una cervesa d'origen solsoní en femení

La cooperativa de cervesa artesana ecofeminista Ninkasi, nascuda al Solsonès, ha presentat la seva nova cervesa torrada, la Tate. Responsables de l'entitat han manifestat que es volen mantenir fidels a l'estil cerveser pale ale i «al Solsonès, que és la comarca on van sorgir els nostres valors i les nostres idees, ja que vam començar a Navès», explica Imma Collado, fundadora de la cooperativa ecofeminista Ninkasi.

El nom Tate és freqüent entre dones de la comarca, i amb la intenció d'homenatjar-les, la cerveseria Ninkasi ha decidit canviar el nom en forma d'agraïment.

«Qui viu a la comarca del Solsonès segurament coneix més d'una dona que es diu Tate», afegeix Collado. La cooperativa feminista ha volgut visibilitzar el talent femení, i té la intenció de mostrar un reconeixement de les Tates de Solsona com a agraïment per les tasques que fan, sigui en l'àmbit que sigui, i també en el de les cures, sovint invisibilitzat.

La història de la popularitat del nom Tate és d'origen religiós. Aquest nom fa referència a la Verge de Santa Maria del Claustre, que es troba a la catedral de Santa Maria de Solsona. La imatge té com a característica que és l'única escultura de pedra on la faldilla esculpida deixa veure la cama. Tot un atreviment per a la imatge de la dona en aquella època. I també ha donat nom a moltes dones de la comarca del Solsonès.

D'altra banda, «la intenció no és deixar de banda les altres dones que no es diuen Tate, sinó reivindicar que totes les dones tenen valor sigui quin sigui el seu nom, gràcies a la seva força de cada dia, i per animar una mica més a lluitar per un país amb més sororitat i com a conseqüència amb més igualtat», remarca Imma Collado.

La cooperativa va néixer l'any 2016 per un grup de 4 dones. Tanmateix, la fundadora de la cooperativa fabricava cerveses artesanes a Ninkasi des del 1995.

Va ser amb la unió que la cerveseria va pasar a ser un dels projectes del grup.

Les bases del seu projecte són l'economia social, solidària, feminista, la producció ecològica i responsable.

A més a més, la cooperativa tracta de potenciar l'ofici femení que les envolta. D'aquesta manera, pretenen reivindicar que la producció de cervesa és una tasca que «ha estat ancestralment de dones».

La filosofia de la cooperativa feminista Ninkasi solsonina és visibilitzar el paper de les dones en totes les seves tasques.