Gestors de l'entorn del pantà de Sant Ponç detecten que s'hi han reduït les deixalles

El pantà de Sant Ponç ha reduït el nombre de banyistes aquesta temporada. A més, ha disminuït la brossa abandonada a l'entorn, Aquesta és la visió del dirigent de Tirantmilles, l'empresa que gestiona les activitats al pantà, Marcel Espinal. Addicionalment, el responsable de Tirantmilles apunta que la implantació d'una normativa sancionadora el 2017 al pantà ha causat una conscienciació més gran dels visitants enguany respecte del fet de recollir la brossa que generen durant l'estada a la zona. Per la seva banda, l'alcalde de Clariana de Cardener, un dels municipis pels quals s'estén l'embassament, Albert Bajona, ratifica que encara hi ha molt camí per fer per reduir la petjada antropològica.

Clariana de Cardener va tipificar les normes de regulació de l'espai en una ordenança el 2017. Enguany, és el segon estiu en el qual es troben en funcionament. Segons expressa Espinal, la creació de les ordenances ha estat una de les claus de la desmassificació de l'ambient de l'embassament. La normativa fa que hi hagi «més por a l'hora de venir al pantà», en paraules de l'empresari.

L'estiu del 2018 els efectes no van ser visibles. La campanya anterior només va servir per «conscienciar la població, i tot i que els canvis no es van visibilitzar en grans quantitats, ja va disminuir l'afluència de gent», expressa el responsable de Tirantmilles.

Per a Espinal, ha estat aquest estiu quan «els primers canvis de l'ordenança «s'han fet notables». Addicionalment, apunta que «hi ha hagut una reducció important dels visitants a l'embassament. Ara ens visiten persones que respecten molt més l'espai i recullen la seva brossa».



Canvi en el perfil de visitants

També hi ha hagut un canvi en el perfil de persones que freqüenten el pantà, segons especifica Espinal. Les causes són, per a Espinal, en primer lloc la millora de la qualitat de les instal·lacions que es van fer l'estiu passat. Des del juliol, les persones amb mobilitat reduïda poden accedir fàcilment a l'embassament. Aquesta reforma ha obert el pantà a tothom.

D'altra banda, cada vegada hi ha una millor percepció social del pantà. El responsable de Tirantmilles comenta que la denominació de l'Agència Catalana d'Aigües (ACA) del pantà com a «zona de bany continental» ha millorat la visió que la població té sobre Sant Ponç.

Tanmateix, per a l'alcalde de Clariana de Cardener, la disminució de la brossa no és suficient, i encara queda molt treball per fer-hi. Segons Bajona, encara s'ha de treballar per reduir la petjada antropològica a Sant Ponç. Tot i haver aconseguit una millora en les condicions de l'espai, encara s'ha de treballar per aconseguir mantenir l'entorn net.

Bajona recorda que el perímetre de Sant Ponç no es limita als voltants de l'aigua i considera la dificultat en la vigilància dels 16 quilòmetres de perímetre del pantà. «El problema és que no podem tenir efectius que vigilin constantment el perímetre», explica l'alcalde. Alhora, el consistori municipal fa una crida al civisme i recorda que l'embassament de Sant Ponç és de tothom.

L'alcalde de Clariana de Cardener adverteix que hi ha sancions aplicables als casos que no respectin la normativa vigent, i que no dubtaran de sancionar quan sigui necessari.

L'ordenança actual regula la protecció del sòl, l'aigua, la vegetació i la fauna, tant de la zona aquàtica com d'un marge de 100 metres al voltant de l'embassament. Una infracció de la normativa oscil·la entre els 750 euros per les lleus, els 1.500 euros per les greus i els 3.000 euros per les molt greus.