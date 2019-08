Les tres marques turístiques del Solsonès s'obren a treballar juntes

Les tres marques turístiques del Solsonès consideren necessari que hi hagi una estratègia conjunta que derivi en una marca comarcal, tot i que creuen que totes tres han de mantenir la seva pròpia identitat. Les diferents associacions i entitats aposten per sumar esforços i obren vies per a un treball en comú en l'àmbit turístic que permeti trobar nous públics. Així, representants de la Vall de Lord, de Solsona i de Territori de Masies, que actualment són els pols turístics més actius, se sumen a les paraules del president de Turisme del Solsonès, Ferran Ginestà, que demanava en una entrevista a aquest diari que el sector treballés per una oferta unitària (vegeu edició de diumenge).

Ginestà expressava la seva intenció de potenciar una estratègia turística en què la comarca es presenti com una marca turística que sigui fruit del treball conjunt de la Vall de Lord, Territori de Masies i Solsona. Les tres zones s'han dotat històricament d'una identitat pròpia tan marcada que actualment actuen com a actors independents sense una estratègia conjunta turística. El problema, segons apuntava Ginestà, és que l'autonomia dels espais comporta una falta d'objectius comarcals compartits que provoca que la comarca no aprofiti el seu potencial turístic al màxim.

La responsable de l'Associació de Turisme de la Vall de Lord, Montserrat Vilalta, explica que la promoció conjunta tindria beneficis directes per a totes les zones.«Si treballem junts, arribarem a treballar en projectes més grans. D'aquesta manera, traurem més partit de la zona». D'altra banda, per a la responsable de turisme de la vall de Lord, una estratègia en col·laboració serà un punt a favor per a la promoció.

Per contra, per al president de l'Associació Cultural de la Vall de Lord, Josep Amills, el fet d'establir una marca en comú és «complicat». «Hi ha diferències territorials bastant visibles. Tenim diferents objectius turístics a la resta de la comarca, això genera diferents formes de promoció. Aquí no hi ha agricultura, la nostra oferta és solament turisme de muntanya. Per això establim formes tan diferents de promoció», esmenta Amills. Per al president de l'Associació Cultural, és important no deixar de banda la diversitat del territori. «Volem que amb el treball conjunt es promocioni tot, que no es deixi res de banda. A més a més, volem que es promogui el turisme dels espais en la mesura que els correspon», argumenta. No obstant això, per a Amills és important el creixement, ja que aporta millores, i explica que «no tancaran les portes a Ginestà i al diàleg».

Per la seva banda, la tècnica de Turisme de l'Ajuntament de Solsona, Trini Pià, valora que el treball en conjunt aportarà una «estratègia beneficiosa per a un territori molt divers». Segons la tècnica, les tres marques es complementen, ja que fan ofertes diferents que obren més el ventall d'activitats disponibles per als turistes. D'aquesta manera, «si les entitats treballen per la diversitat del territori, aconseguirem fer una oferta turística molt més potent en què es puguin oferir activitats de muntanya, rurals i culturals en un mateix espai», comenta la tècnica de turisme.

Addicionalment, Pià transmet la necessitat de conscienciar les empreses i els agents de servei respecte a la necessitat de fer aquesta posada en comú. En paraules de la tècnica, les entitats públiques poden destinar esforços a potenciar l'estratègia conjunta, però han de ser els particulars els que creguin en la millora de la promoció passant per un treball en conjunt.

Per altra banda, el representant de Territori de Masies al Patronat de Turisme, Marcel Espinal, posa èmfasi en el fet que, durant el mandat anterior, Turisme ja va apostar per aconceptualitzar aquesta mesura, i que Ginestà, durant el nou mandat, té la intenció de continuar treballant en una mesura molt beneficiosa per a Territori de Masies.

L'objectiu sobre el qual s'ha de treballar, segons Espinal, és «establir una línia estratègica de treball que canviï les estructures establertes fins ara». Per fer-ho, per a Espinal la clau és treballar en unes polítiques a «llarg termini i que no desapareguin amb un canvi de mandat». Espinal considera que que és una prioritat que els avenços que s'assoleixin no han de ser motivats per intencions polítiques, sinó per potenciar la comarca del Solsonès com a espai turístic en potència i l'obertura a nous turistes.

Per al representant de Territori de Masies, «hi ha tres espais dinamitzadors molt potents i són necessàries unes línies per encaixar-los per crear Turisme Solsonès». Tanmateix, Espinal creu que aquestes estructures han de ser flexibles i hi ha d'haver cabuda de noves marques si en el futur sorgeixen al Solsonès. A més a més, explica que és un objectiu sobre el qual ja fa temps que es treballa, però que «fa falta un temps perquè tots els actors implicats estiguin disposats a treballar junts».

També, els responsables de la Vall de Lord, Territori de Masies i Solsona recalquen que la posada en comú beneficiaria també el territori proper a la comarca, que, al final, serà un benefici per al conjunt de la Catalunya Central.

El president de Turisme va incidir sobre que la cooperació dels tres espais turístics, molt diferenciats entre si, aportaria més força a l'hora de crear una identitat turística comarcal, ja que, segons apunta el president de Turisme, els tres espais són llocs amb molta personalitat.