Clariana vol regular el desgavell de cotxes al perímetre del pantà de Sant Ponç

L'Ajuntament de Clariana de Cardener vol habilitar un aparcament per als banyistes del pantà de Sant Ponç. D'aquesta manera, el consistori pretén reduir el nombre de cotxes estacionats al camí perimetral del pantà i desobstaculitzar així els accessos, ja que actualment la gran quantitat de vehicles estacionats en trams estrets dificultarien el pas dels serveis d'emergències en cas de ser necessaris.

Per solucionar el problema de l'aparcament irregular, l'Ajuntament, que té el 80% del territori del pantà, ha demanat a l'Agència Catalana d'Aigües (ACA) que li cedeixi el terreny on es vol habilitar l'aparcament, que és a 200 metres de la presa i que té una extensió de 8.500 metres quadrats. Tanmateix, la resposta de l'ACA està pendent.

Segons l'alcalde de Clariana de Cardener, Albert Bajona, si l'ACA cedeix el terreny, el consistori estudiarà si cal regular la zona actual d'aparcament, o bé cal mantenir-la sense fer-hi modificacions. No obstant això, per a Bajona, es tracta d'una «decisió complicada i que s'ha de prendre amb cautela».

L'Ajuntament proposa dues opcions si s'habilita el terreny de l'ACA. En primer lloc, Bajona comenta la possibilitat de fer servir l'aparcament com a espai addicional. D'aquesta manera, aconseguirien descongestionar gran part del camí.

En segon lloc, el consistori no descarta habilitar el nou pàrquing com a únic espai d'estacionament de cotxes durant l'època estival. Per contra, aquesta segona opció és la que l'alcalde creu que s'ha de valorar més detingudament. «Hem d'estudiar-ho, ja que tenim por que si només permetem l'estacionament al nou pàrquing, els banyistes aparquin als camps de la zona o a la carretera, el que seria encara més problemàtic, ja que empitjoraríem la situació que ja hi ha actualment», esmenta Bajona.

El perímetre del pantà de Sant Ponç s'ha convertit en un espai de lliure aparcament per als banyistes durant els últims anys, segons explica l'alcalde de Clariana.

Tanmateix, per a Bajona, la falta d'un espai condicionat per concentrar l'estacionament de vehicles ha provocat que els banyistes els aparquin en qualsevol punt dels 16 quilòmetres de camí que rodegen l'embassament. «Els cotxes aparquen a les zones amples, però també a les estretes. Això obstaculitza el pas de qualsevol vehicle d'emergències en cas d'urgència», afegeix Bajona.

El consistori es reunirà a partir de l'octubre amb les diferents entitats municipals per resoldre el problema.