El nucli antic de Solsona té el 16% de locals buits, però se n'obren de nous

Solsona té actualment el 16% de locals del nucli antic buits. Concretament, les dades es tradueixen a 20 locals buits dels 125 disponibles a la zona. El nombre més elevat de locals sense ocupar són fora dels que es poden considerar els carrers principals. Segons fonts de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, «les dades reforcen la idea que els canvis dels hàbits de consum han perjudicat el comerç de proximitat».

Tanmateix, la xifra actual suposa una millora de la situació respecte quatre anys enrere, ja que el 2015 hi va haver fins a 28 locals desocupats. A més, les mateixes fonts destaquen la situació de la plaça de Sant Joan, on aquest any han obert portes dos dels tres locals que hi havia tancats amb la implantació de negocis del sector de l'hostaleria. Segons l'Agència de Desenvolupament, hi ha una demanda creixent del sector de la restauració i la tendència apunta que poden ser els principals actors de les reobertures dels locals.

La davallada va començar el 2008, coincidint amb els efectes de la crisi, i va ser especialment palès el 2010, quan va arribar a haver-hi 24 locals sense utilitzar. El que anys enrere era el centre neuràlgic del comerç a la ciutat, ara ha esdevingut un espai on hi ha una «dificultat notable per reactivar els locals buits», apunten fonts de l'Agència de Desenvolupament.

Fonts d'aquest organisme valoren que Solsona ha experimentat les conseqüències dels canvis dels hàbits de consum: «Hi ha hagut una proliferació de les grans superfícies comercials i una forta irrupció de la compra en línia. Aquest fet ha perjudicat notablement el comerç de proximitat, i ha influenciat en el tancament d'aquests comerços».

El perfil de locals buits responen a un patró similar. Són locals petits, situats en punts en què només es pot accedir a peu. El lloguer, segons la immobiliària Casa Andreu, oscil·la en una forquilla àmplia d'entre els 180 i 500 euros mensuals. Segons dades facilitades per l'Agència de Desenvolupament, els espais amb més locals per llogar dins del nucli antic estan situats al carrer del Castell i el carrer Sant Llorenç. Els principals carrers comercials són els que solen llogar més ràpidament els locals disponibles.

Un dels sectors que més dificultats presenta a l'hora de mantenir un local obert és el de moda i complements, segons fonts de l'Agència de Desenvolupament: «El sector de la moda és un dels que més dificultats presenta, ja que els comerços, per subsistir han de satisfer a una demanda molt local i han de competir contra les compres a Internet».

D'altra banda, segons dades de la immobiliària Casa Andreu, durant els últims anys el fenomen dels locals buits també s'ha traslladat a la resta del municipi. Expliquen que darrerament no els demanen informació sobre locals buits.

Per dinamitzar els aparadors del nucli antic i millorar la continuïtat comercial i així evitar la presència de locals buits, s'ha engegat la campanya Aparadors Vius. La regidoria de Desenvolupament Local, per mitjà de l'Agència de Desenvolupament, han dut a terme l'exposició Made in SolCar a quatre locals buits. Els aparadors d'aquests espais s'han convertit en un escenari per fer visibles els productes locals.

La campanya segueix en la mateixa línia de treball que s'ha dut a terme els darrers cinc anys amb diverses accions per fomentar la reobertura de locals i la dinamització comercial, com per exemple la proposta Aixequem les persianes!, unes rutes rutes que buscaven donar a conèixer les característiques dels locals buits a llogaters potencials.