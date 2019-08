El radar mòbil d'alerta redueix el nombre de vehicles amb excés de velocitat a Solsona

El radar mòbil d'alerta adquirit per la Policia Local de Solsona la primavera passada ha fet reduir una mitjana de prop de dos punts percentuals el volum de vehicles amb excés de velocitat als tres indrets on s'ha col·locat entre els mesos d'abril i juliol, al carrer del Vall Fred, l'avinguda del Cardenal Tarancón i la carretera de Sant Llorenç. Ho posa de manifest el primer informe sobre les dades extretes d'aquest sistema, que té per objectiu dissuadir els conductors d'excedir la velocitat permesa sense haver de sancionar, al mateix temps que registra el volum de trànsit de la via i en realitza estadístiques automàtiques setmanals.

El nou radar no és sancionador, sinó que indica la velocitat a la qual circulen els vehicles en un panell, en verd, vermell o fent pampallugues, aquest sistema registra el volum de trànsit de la via on s'instal·la i en realitza estadístiques automàtiques setmanalment.

A l'avinguda del Cardenal Tarancón a l'altura de l'escola Setelsis és on s'ha detectat un canvi més important de comportament arran de la instal·lació del radar, que indica la velocitat a la qual circulen els vehicles en un panell, en verd, vermell o fent pampallugues. En una setmana on el radar no va indicar la velocitat, el 74 % dels vehicles que van passar per aquesta via, amb un màxim permès de 20 km/h, ho van fer amb excés de velocitat.

Tanmateix, en una semana en la qual el radar d'alerta sí que indicava la velocitat a la qual passaven els conductors, el percentatge va reduir-se fins al 70 %. La majoria de conductors que sobrepassava el límit permès ho feia per sota dels 30 km/h.

El juliol el radar mòbil es va instal·lar a la carretera de Sant Llorenç, arran d'algunes queixes veïnals de la Cabana d'en Geli sobre l'excés de velocitat del trànsit rodat. Precisament, aquest és el punt més problemàtic dels quatre on s'ha col·locat fins ara aquest mecanisme. Si bé el radar ha fet minvar un punt el percentatge de vehicles que circulen per sobre de la velocitat permesa, i ha passat del 37,3 % al 36,2 %, en una setmana 260 vehicles hi han circulat a més de 55 km/h, dels quals quatre han igualat o superat els 99 km/h –circular al doble de la velocitat permesa és delicte penalment punible.

En aquest punt de la xarxa viària solsonina, per tant, s'ha confirmat «l'existència d'un problema greu d'excés de velocitat», adverteix el cap de la Policia Local, Josep Garcia.

L'alcalde i responsable de Governació de l'Ajuntament de Solsona, David Rodríguez, es mostra satisfet amb els primers resultats mostrats pel nou radar pedagògic: «Aconseguim que els conductors prenguin consciència dels límits de velocitat, s'hi ajustin i, alhora, recollim informació pràcticament al moment del trànsit».