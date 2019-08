«L'orgue de Solsona és l'últim que falta per restaurar a Catalunya, dels monumentals»

L'orgue de Solsona té un so poc habitual, però no en positiu. Algunes de les seves notes no sonen sincronitzades en prémer-les i no recorden com seguir el compàs de la música. D'altres, tenen un so metàl·lic i estrident que ressona per tota la catedral de Solsona. Fins i tot, algunes han oblidat el seu registre original i se n'han inventat un de nou. Aquestes són les conseqüències del pas del temps per a l'orgue de la catedral, un instrument que no es restaura d'ençà que es va construir el 1853. Segons l'organista de la capella de la Mare de Déu del Claustre de la catedral, Jordi Xandri, l'orgue de Solsona «és l'últim monumental que falta per restaurar a Catalunya».

L'orgue s'afina freqüentment, però no s'ha restaurat des de fa 134 anys. Per aquest motiu les condicions actuals de l'instrument limiten molt el seu ús. «L'orgue està funcionant a mínims. No li podem treure el partit que volem, ja que l'instrument està tan deteriorat que solament podem fer-lo servir per acompanyar misses», explica Xandri.

La Comissió Orgue Catedral de Solsona pretén restaurar les 30.000 peces i 3.165 tubs que conformen l'instrument, com ja va avançar Regió7 (vegeu edició del 26 de juliol). A més, plantejaran la instal·lació d'un nou pedaler que permeti tocar nous registres, i modernitzar el repertori actual. D'aquesta forma, es podria reactivar l'ús de l'orgue per concerts i altres esdeveniments. La poca activitat ha causat que la població no pugui gaudir de l'instrument com els organistes de la Catedral voldrien. I és per això que ara busquen que la població «el faci seu».

Per Xandri, el ressò mediàtic de la restauració ha causat ja els primers efectes: «abans que sortís publicada la notícia molta gent ni tan sols sabia que a Solsona hi havia un orgue amb una importància històrica tan marcada», comenta. Ara, volen fer un pas més. Els organistes pretenen que «els ciutadans es facin seu l'orgue». Per a fer-ho, volen implicar la població en el procés de restauració al màxim possible.

El grup encarregat de dirigir el procés, la Comissió Orgue Catedral de Solsona, presentarà al mes d'octubre la campanya Apadrina un orgue, que permetrà als ciutadans aportar diners per a la restauració. Els diners recaptats seran una part del finançament del projecte. Els orgueners poden presentar pressupostos fins al 2 de setembre, tot i que Xandri apunta que el cost aproximat serà d'uns 700.000 euros.

La Comissió treballarà per aconseguir una tasca que ja s'ha tractat d'engegar diverses vegades. «No som els primers a intentar restaurar l'orgue, tot i que les persones que ho han provat ni tan sols havien arribat a fer un pressupost», comenta l'organista.

En aquesta ocasió, els impulsors «volen intentar restaurar-lo al complet». Tanmateix, Xandri mostra incertesa, ja que tot depèn dels recursos que aconsegueixin. «La restauració es farà en diferents fases, i si en alguna no tenim els recursos, haurem de parar», explica l'organista del claustre de la catedral.