«Els joves som el futur, però també som el present i hem d'implicar-nos»

Parcerisa (ERC) és el regidor més jove i porta els àmbits de Comunicació i Noves Tecnologies, Participació i Transparència, Joventut i Esport

Joan Parcerisa i Albacete, solsoní de 23 anys, destaca per la seva formació i implicació política. Parcerisa és graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra i acaba de cursar un màster en Gestió Pública. És conseller nacional del Jovent Republicà i és afí al món polític local des de ben petit.

La seva joventut condiciona el càrrec?

Jo crec que mai s'està preparat per a tot. Sé que soc molt jove, però em va sortir l'oportunitat i la vaig acceptar. De fet, sovint es tendeix a dir que per ser joves no podem fer aquest tipus de coses. Però, per què ha de dependre de l'edat? Per aquesta regla de tres, ningú s'iniciaria mai en cap ofici. A més, al voltant tinc un equip que és molt divers, i que és format per persones amb punts de vista molt amplis. Soc conscient que el que em deparen els quatre anys vinents és un repte molt gran, i encara he d'acabar d'aterrar-hi. Només fa mig mes que soc a l'Ajuntament, però ja he après moltes coses des que hi vaig arribar.

I què ha après?

Ara m'estic trobant conceptes que vaig estudiar aplicats a la realitat. És la part pràctica de tota la teoria que tinc al cap. Ara estic aprenent com funciona el dia a dia d'un consistori. M'agrada conèixer-ho tot detalladament. D'aquesta forma, aprenc moltes coses que a la teoria no està reflectida.

Per què va dir que sí, quan l'actual alcalde, David Rodríguez, el va proposar formar part de la seva llista?

Sempre he estat molt proper a les entitats del poble. De fet, ja he estat president de Joventut Solsonina i he format part de l'equip de futbol, entre d'altres. A això, cal sumar-hi que des de petit he estat molt vinculat a la política, i és que la meva mare ja va ser regidora. És, per això, que des de sempre he tingut clar que algun cop a la meva vida volia ser regidor. Per això vaig dir que sí.

Confia en vostè mateix per afrontar el càrrec?

Som tres regidors nous, i tot i que dos d'ells són més grans que jo, també han d'aprendre el funcionament de l'Ajuntament. Ningú té coneixements sobre com funciona un consistori sense trepitjar-lo. Soc conscient que soc un treballador més, i que el meu equip m'assessorarà quan ho necessiti.

Ha tingut l'oportunitat abans del que s'esperava?

Sí, però em vaig voler llançar. No esperava que fos tan aviat, però considero que ara és el moment. Crec que és un moment oportú, ja que vull demostrar que els joves podem estar presents a les institucions. Sempre m'agrada dir que els joves no són solament el futur, sinó que també són el present. Hem d'implicar-nos.

Com vol apropar els joves a les institucions?

Com més joves hi hagi a l'Ajuntament, més afavorim que ells mateixos no ens vegin tan lluny. Si, al final, els joves se senten més propers a les institucions, se sentiran més còmodes. Espero poder ajudar que això passi. Per fer-ho realitat, estic segur que el grup de Jovenut Solsonina serà una eina molt potent. Ja fa uns anys que el grup està molt proper a l'Ajuntament i hi té incidència, ja que mostra la demanda del col·lectiu. També serà un espai de col·laboració l'Oficina Jove. Hem de treballar tots en conjunt, sobretot a l'hora de detectar les mancances dels joves a Solsona.

Com encara el mandat?

Serà un mandat complicat. En les meves regidories, sabem que hi ha grans mancances per cobrir. Vull destacar, sobretot, que centrarem els esforços a millorar les instal·lacions esportives municipals. També tenim altres temes sobre la taula, sobretot a cultura. Tenim molts reptes pendents.

Quines prioritats té?

Per a esports, la millora de les instal·lacions. Pel que fa a noves comunicacions i noves tecnologies, és imminent la instal·lació de punts Wi-Fi a espais públics. En el vessant de Joventut cal treballar la bona relació amb les institucions, com la recent Oficina Jove i millorar l'habitatge disponible a Solsona. Per a Participació i Transparència, la prioritat és la d'obrir les institucions als ciutadans.

Quin llegat vol deixar després d'aquesta legislatura?

Una bona feina. Que el treball de tots es vegi reflectit en la ciutat. Tinc moltes ganes de treballar per Solsona, i intentaré fer el màxim possible. Aquest any serà més difícil perquè els pressupostos anuals ja estan aprovats, per tant, no hi haurà tanta incidència del meu treball perquè s'han de respectar. M'agradaria causar efecte en els joves amb el nostre treball. En l'àmbit conjunt, hem presentat una llista molt diversa que representa com és la ciutat. No volem que ningú en quedi exclòs, i volem que qualsevol col·lectiu social senti el municipi com a seu.

Quin és el seu principal objectiu?

Fer de Solsona un municipi integrador. Volem fer espai obert on tothom s'hi senti bé. Sobretot, volem lluitar contra qualsevol discriminació. Obrir-se és important per tot arreu. Volem que les diferents esferes socials interaccionin entre si. Tots som solsonins.

Sobre quin aspecte creu que s'ha de millorar del treball fet en el mandat anterior?

Hi ha fronts que cal canviar, però els hem d'anar veient a poc a poc.