Guixers denuncia l'excés de deixalles als contenidors a peu de carretera

L'Ajuntament de Guixers denuncia l'incivisme que demostren molts visitants a causa de l'augment de deixalles que es llencen de manera indiscriminada als contenidors propers en zones de pas de vehicles durant l'estiu. Als mesos estivals, Guixers es troba més brossa de la que habitualment genera. Segons l'alcalde, Jordi Selga, els residus es llancen en contenidors que no els corresponen, ja que «hi ha gent que aprofita que el municipi és una zona de pas per llençar-ho tot de manera indiscriminada». A més, moltes vegades, per la dimensió de les deixalles, no les dipositin a l'interior del contenidor habilitat, sinó a un costat.

El consistori de Guixers reclama «sentit comú a l'hora de llençar residus als contenidors». Selga explica que el principal problema és la disposició geogràfica del municipi. «Som conscients que Guixers és un espai molt dispers, i que les zones de pas de vehicles poden semblar un bon lloc per llençar-hi qualsevol cosa, ja que és l'opció més fàcil. Fins i tot és igual si el contenidor és ple o no hi ha lloc, deixen la brossa on és més còmode», apunta l'alcalde.

L'alcalde explica que els contenidors estan distribuïts seguint el nombre de gent que viu a cada zona: «Hi ha espais per al rebuig a pràcticament tots els nuclis de Guixers, però no passa el mateix amb els de reciclatge». Només hi ha punts de reciclatge de vidre, cartró i plàstic a Vilamantells, Sant Martí de Guixers, Valls i Montcalb de Sisquers. «Per aquest motiu, els contenidors de rebuig acaben recollint tot tipus de brossa. D'altra banda, hi ha més rebuig del que genera el municipi de manera habitual. Les persones que hi passen decideixen llençar-ho tot al primer contanidor que troben quan s'hi apropen amb el cotxe», comenta l'alcalde de Guixers.

El batlle fa el crit d'alerta per avisar sobre les conseqüències fatals que té per al medi ambient el llençament de brossa indiscriminada. «Als contenidor de rebuig ens hem trobat des d'aliments fins a rentadores velles», explica Selga. És per aquest motiu que l'Ajuntament ha decidit fer una crida a la població mitjançant les xarxes socials, on recorden que els residus es poden portar de manera gratuïta a la deixalleria de Sant Llorenç de Morunys.

«Estem disposats a sancionar qualsevol persona que veiem disposant els residus equivocats expressament en un espai inadequat. No dubtarem a fer-ho si ens trobem en aquesta situació. No és el que volem, no ens agrada sancionar la gent, però si no queda cap altre remei, ho farem», recalca l'alcalde de Guixers.

Selga creu que la solució no passa per «ensenyar a la gent a reciclar». Segons l'alcalde, «el problema és que a vegades no prioritzem el media mbient, sinó, no desplaçar-nos».