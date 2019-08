Els guixos emmotllats retornen als porxos del carrer Major de Sant Llorenç

Sant Llorenç de Morunys exposarà permanentment al carrer Major els guixos emmotllats que havien estat típics de moltes de les cases de la població. La intervenció ha començat amb l'extracció de les formes dels guixos, que permetran la creació de dos motlles. L'actuació es troba dins d'un paquet d'actuacions de les millores del nucli antic. La intenció del consistori és potenciar els porxos del carrer amb peces tradicionals del municipi. Segons explica l'alcalde, Francesc Ros, «volem poder recuperar els guixos emmotllats i col·locar-los a punts poc potenciats turísticament».

La iniciativa va sorgir com a eina per millorar la imatge del nucli antic. «Actualment es conserven molt pocs guixos emmotllats, i els volem tornar a col·locar al car-rer», comenta l'alcalde del municipi. Actualment, els únics guixos conservats es troben en algunes cases del nucli antic i al Centre d'Interpretació Vall de Lord.

Aquesta obra, segons expressa Ros, ha de permetre millorar la imatge d'un dels punts més oblidats del nucli antic. El batlle explica que cal potenciar el carrer Major, ja que era l'antiga plaça principal de la Vila i té una gran importància històrica. Ros recalca que, a més, volen ensenyar als visitants unes peces tradicionals com els guixos emmotllats.

Amb la intenció de revitalitzar punts turístics del municipi, l'Ajuntament va preveure inicialment confeccionar dos nous motlles per realitzar guixos als porxos del carrer Major, Portal de la Pietat i Portal de l'Estudi. Tanmateix, quan el consistori va demanar permís al Patrimoni de la Generalitat, tenint present que tota la muralla està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), els serveis tècnics de patrimoni van creure convenient no realitzar guixos en els portals de la Pietat i l'Estudi, ja que no hi ha testimonis que a la muralla n'hi haguessin hagut.

Els treballs de creació i instal·lació dels guixos per als porxos del carrer Major finalitzaran a mitjans de setembre. Fins al moment, el consistori ha realitzat l'extracció dels relleus dels guixos existents per poder fer-ne dos motlles. Durant les properes setmanes es repicaran les parets i es netejaran els porxos del carrer Major. A més, es col·locaran els guixos emmotllats als porxos del Carrer Major i, posteriorment, s'hi instal·larà una nova il·luminació. Per últim, es realitzaran els treballs de neteja i retirada dels elements obsolets del portal de la Pietat.

L'actuació dels guixos tindrà un cost de 25.918,20 euros. Forma part d'una de les diferents intervencions previstes en la subvenció concedida pel departament d'Empresa i Coneixement Referent al Desenvolupament de Plans de Foment Territorial del Turisme per als anys 2017, 2018 i 2019 (diners provinents de la taxa turística), que suposa una inversió total de 382.924,67 euros, dels quals la Generalitat aportarà 177.504,30 euros i els 205.420,37 euros restants seran a càrrec de l'Ajuntament.