El mag solsoní que s'obre camí a la televisió dels Estats Units

El reconegut il·lusionista solsoní Pere Rafart comença a fer camí a la televisió dels Estats Units. Després de triomfar l'any passat amb un segon lloc al World Championship of Magics de Seül i rebre el premi nacional de Màgia Memorial Ascanio del 2017, ara, prova sort a nord-amèrica. I de moment, sembla que agrada. Rafart acaba de participar al programa Penn & Teller: Fool Us, del canal The CW, on va sorprendre públic i presentadors amb un truc de cartes.

En el vídeo de l'actuació, que el propi il·lusionista ha penjat al seu canal de Youtube, Rafart es presenta com un mag de "Solsona, una petita ciutat als afores de Barcelona" i que s'ha traslladat a Las Vegas amb ganes de triomfar amb la seva màgia. "Sorprenent i divertit" són alguns dels elogis que li dedica durant el programa el veterà il·lusionista i actor Penn Jillette.

Rafart és un habitual dels festivals de màgia europeus i presenta uns espectacles que s'adapten a tots els formats i on l'humor també és un clar protagonista. Explica que ha decidit crear ell mateix tots els seus números perquè així siguin únics i també s'encarrega d'escriure els guions dels seus muntatges.