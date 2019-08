Una nova moneda i un recorregut renovat del Barramiau, novetats de la Festa Major Jove de Solsona

Joventut Solsonina ultima els darrers detalls per a la posada a punt de la Festa Major Jove d'enguany, que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de setembre. Els actes que organitza l'entitat juvenil amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona es concentraran en aquests tres dies on les actuacions musicals prendran part del protagonisme. L'actuació de Marc Anglarill i el novè Barramiau amb un passacarrers renovat donaran el tret de sortida al programa jove d'enguany al dissabte, dia 7. A continuació, la plaça del Camp emplaçarà els concerts de les bandes Koers i Hey! Pachucos fins ben passada la matinada. L'endemà diumenge, Itaca Band, Banda Neon i el discjòquei Sergi Domene de Flaix FM seguiran donant ritme durant l'horari nocturn a la sala Xelsa, que acollirà les actuacions de diumenge, 8. Serà la novena edició del Concurs de Músics al Carrer que clourà la Festa Major Jove al dilluns, 9 a la plaça Sant Pere com ja és habitual.

Els Jovenets, nom amb el qual s'ha batejat la nova moneda de Joventut Solsonina, es posaran a disposició del públic aquesta Festa Major. Tindran un valor d'1,5€ i es podran utilitzar a tots els esdeveniments organitzats per l'entitat solsonina. Els punts de venda dels Jovenets seran les barres habituals. La moneda de Joventut equivaldrà a un tiquet que fins ara s'ha entregat sempre en paper. Per tant, els Jovenets neixen amb el propòsit de reciclar-se i així respectar el medi ambient.

A continuació, des de l'organització es volen exposar diverses informacions qualificades per a que el públic les tingui presents a l'hora de participar en els actes. Pel que fa al Barramiau, aquest dissabte, 31 d'agost els i les majors de 18 anys podran adquirir les samarretes corresponents (10 euros) i firmar l'autorització respectiva juntament amb les entrades del concert del diumenge, 8 (més 16 anys). Trobareu diferents membres de l'entitat davant del Bar Castell de les 17h a les 20h de la tarda. Tanmateix, les samarretes del Barramiau es podran seguir adquirint al mateix Bar Castell fins a fi d'existències.

El concert del dissabte, 7, previst a la plaça del Camp, es traslladarà a la Sala Polivalent en cas de pluja. Si acaba sent el cas, cal recordar que l'accés tan sols estarà permès als i les majors de 16 anys, ja que es tractarà d'un concert en un recinte tancat. De la mateixa manera, Joventut Solsonina també remarca que si el concert s'ubica a la Polivalent, caldrà adquirir entrades gratuïtes a taquilla. Per això, els horaris de recollida seran de les 17h a les 20h del mateix dissabte a la sala Polivalent. La taquilla per se però, s'obrirà a partir de les 23h. En aquest sentit, el col·lectiu demana que el públic romangui atent a les informacions que es publicaran a través de les xarxes socials. Els podreu trobar a Instagram (@joventutsolsonina), Twitter (@joventsolsoni) i Facebook (Joventut Solsonina).

El concert que tindrà lloc el diumenge, 8 a la Sala Xelsa també és gratuït per a tots els i les assistents. Tot i ser gratuït, caldrà adquirir les entrades corresponents prèviament a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), l'horari d'atenció al públic del qual és de dilluns

a divendres de 08:30h a 14:30h. Tan sols es podran agafar dues entrades per persona. Tot i així, el mateix diumenge, 8 s'obrirà la taquilla a les 22h. Pel que fa a l'accés a la sala Xelsa, tan sols serà permès per a majors de 16 anys. Els i les majors entraran per la porta davantera (Avinguda dels Trabucaires), mentre que els menors caldrà que accedeixin a la sala per la porta del darrere (Carrer de la Bòfia). L'obertura de portes serà a les 23h, atès que les actuacions arrencaran una hora després. Per aquest motiu, l'organització recomana arribar amb temps per evitar cues. La sala disposarà de dues barres i dos punts de venda per als Jovenets. D'aquesta manera, Joventut pretén descongestionar les llargues cues que s'acostumen a formar en ocasions d'aquestes característiques.

La novena edició del Concurs de Músics al Carrer arriba, de nou, amb forces i il·lusions renovades. Es tracta de l'acte que clourà la programació juvenil de la Festa Major solsonina el dilluns, 9. Un any més, la plaça Sant Pere acollirà prop d'una desena de solistes i grups musicals. A més a més, hi haurà servei de barra a càrrec de l'organització. En cas de pluja, Joventut informarà sobre el nou emplaçament del certamen a través dels seus portals online.

No obstant això, Joventut Solsonina també serà present a les barres del concert familiar a càrrec de El Pot Petit que se celebrarà divendres, 6 i el concert adolescent programat pel dilluns, 9. L'entitat aprofita l'avinentesa per destacar que el fet que el públic respongui és clau per millorar la festa i per això convida als assistents a consumir a la barra i a gaudir de la festa tot respectant els membres de l'organització, la resta de visitants i el veïnat.

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos a Joventut Solsonina mitjançant les seves xarxes socials.