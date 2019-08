L'il·lusionista Pere Rafart participa en un popular xou de màgia d'una cadena d'EUA

El mag Pere Rafart amb la presentadora del programa «Penn & Teller: Fool Us», del canal The CW arxiu particular pere rafart

El mag solsoní Pere Rafart va participar dilluns en un dels programes de màgia més reconeguts dels Estats Units, Penn & Teller: Fool Us, del canal en obert The CW. La intervenció havia estat gravada feia temps, el mes de febrer, però el programa es va emetre aquest dilluns a les 8 del vespre en horari americà i ahir va començar a circular per les xarxes socials a Catalunya. «Al telèfon no em paren d'entrar missatges», explicava ahir al vespre a aquest diari Pere Rafart.

La participació en aquest popular programa ha de ser una nova plataforma per ser al mercat americà, on el solsoní ja ha començat a obrir-se portes. Ha actuat a Nova York, a Buffalo i a Las Vegas, i també a Colòmbia, i en el seu currículum ja hi ha, per exemple, un segon premi en el campionat del món de Seül del 2018, però Rafart admet que aquesta oportunitat li ha de donar més presència en el continent americà.

Ell mateix ha explicat que després del segon lloc al World Championship of Magics de Seül va rebre la proposta del programa de participar en el xou. De fet, el públic americà va veure un número de màgia increïble amb jocs de cartes que es repodueixen sense saber com i cartes que perden les piques i els cors sobre la taula, que és una versió abreujada per les limitacions de televisió del que li va donar el segon premi mundial a Seül.

«El programa pretén que el mag protagonista enganyi el jurat, en una proposta que també té tocs d'humor», segons relata Rafart. El programa s'emet des del 2011 i, fins ara, no havia tingut la presència de cap il·lusionista català, i per aquest plató hi han passat grans mags, alguns de tan coneguts a Europa com David Copperfield.

Rafart veu la seva actuació televisiva com «una gran aportunitat. Has actuat en un canal americà, has conegut gent, sortiran actuacions, és una promoció increïble», assegura. Però afegeix que «això està molt bé, però també vull fer l'actuació de la Festa Major del Càmping del Solsonès, que em contracten cada any des que vaig començar, ara en fa11, o la de Su, que m'aporten coses diferents i també està molt bé».

En el vídeo de l'actuació, que el mateix il·lusionista ha penjat al seu canal de Youtube, Rafart es presenta com un mag de «Solsona, una petita ciutat als afores de Barcelona», que s'ha traslladat a Las Vegas amb ganes de triomfar amb la seva màgia. «Sorprenent i divertit» són alguns dels elogis que li dedica durant el programa el veterà il·lusionista i actor Penn Jillette. Rafart és un habitual dels festivals de màgia europeus i presenta uns espectacles que s'adapten a tots els formats i on l'humor també és un clar protagonista. En la mateixa actuació explica que ha decidit crear ell mateix tots els seus números perquè així siguin únics i també s'encarrega d'escriure els guions dels seus muntatges.

Rafart té en previsió actuar a diferents països d'Europa i d'Amèrica. «Tinc moltes actuacions a fora i, de moment, no em puc queixar», afirma.