Solsona busca persones voluntàries per ajudar infants en la millora de la comprensió lectora

L'Ajuntament de Solsona, a través de la Biblioteca Carles Morató i el Pla Educatiu d'Entorn, fa una crida per trobar persones voluntàries per acompanyar infants en l'hàbit de la lectura. Es vol posar en marxa a la ciutat el programa Lecxit, dissenyat per la Fundació Jaume Bofill amb l'objectiu de potenciar l'èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora d'alumnes de quart a sisè de primària.

L'activitat consisteix en una sessió de lectura a la setmana d'una hora de dedicació per part del voluntariat. Es farà a la Biblioteca Carles Morató qualsevol dia de la setmana a partir de les cinc de la tarda. Les escoles de primària de la ciutat escolliran els alumnes que considerin que més necessiten reforçar la comprensió lectora i els derivaran al programa Lecxit amb l'autorització de les famílies. El volum d'infants que s'hi acabi acollint dependrà del nombre de persones voluntàries que s'hi inscriguin, ja que cada mentor ajuda un únic alumne.



Inscripcions fins al 27 de setembre



Per formar part del voluntariat Lecxit cal inscriure's presencialment a la Biblioteca Carles Morató abans del divendres 27 de setembre. Només cal ser major d'edat, saber llegir correctament en català i tenir ganes d'incidir en l'educació dels infants. Tal com descriu l'organització, és una iniciativa oberta a tothom que tingui ganes de "fer-se corresponsable de l'educació d'un infant tot creant amb ell un espai de confiança". No es necessita cap formació específica, ja que les persones voluntàries rebran orientació i materials del programa Lexcit per dur a terme l'acompanyament lector d'una manera lúdica i amena. Els llibres seran consensuats amb el nen o nena en qüestió i les activitats s'adapten als interessos de cadascun d'ells.