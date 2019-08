La mancomunitat d'aigua vol ampliar el subministrament

El nou president de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès (MAAS), Daniel Rovira, destaca que un dels objectius de la mancomunitat és ampliar les concessions de fonts d'aigua de l'ens durant aquest mandat. Rovira assegura que ja han iniciat els tràmits per ampliar els punts de captació d'aigua, un dels quals se situaria a la conca del Segre, i l'altre a la del Cardener. Rovira avança que ja han iniciat el procés per incrementar el nombre actual de punts de captació d'aigua. En primer lloc, l'ens treballa per obtenir una nova font d'aigua a conca del Segre. D'aquesta forma, segons Rovira, les noves canalitzacions reforçarien la distribució d'aigua a la zona nord-oest del Solsonès, és a dir, els voltants de Lladurs i Castellar de la Ribera.

D'altra banda, la del Cardener pretén aportar més aigua sobretot a altres nuclis de Lladurs i Solsona. Tanmateix, les dues noves fonts d'aigua encara no han estat concedides per les diferents entitats de les quals depenen, l'Agència Catalana de l'Aigua pel que fa a la de la conca del Cardener, i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre respecte a la del Llobregat. Les dues noves concessions se sumarien a les tres existents actualment, una d'un afluent de la Ribera Salada, és a dir, que desemboca al riu Segre, i dues que provenen del riu Cardener.

La mancomunitat també debatrà la possibilitat d'afegir dos municipis del nord de la Segarra durant el mandat. «Encara no hem rebut la petició oficial, però hi ha interès per part d'ambdós municipis pels nostres serveis». Aquestes novetats són un repte per a la mancomunitat, i Rovira expressa la seva intenció de fer-les reals com més aviat millor. «Hem de tenir clar que són operacions que hem de fer en breu, no es pot jugar amb l'aigua, hem de garantir l'aigua a tothom».

A més, la mancomunitat també vol treballar en un aspecte que considera essencial, la conscienciació de la població envers la incidència que té l'ús de cada individu de l'aigua. Segons Rovira, hi ha un «desconeixement sobre el treball que fa la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès». Per això, l'ens pretén fer xer-rades i tallers per fer arribar la informació a més persones. «Hi ha gent que no coneix quina és la nostra tasca. Volem que la població conegui d'on prové l'aigua que surt de la seva aixeta», conclou.

Addicionalment, el grup treballarà perquè es millori el percentatge d'aigua que arriba a l'aixeta dels clients. Actualment, el 90% de l'aigua que canalitza la mancomunitat acaba arribant a l'aixeta dels clients de l'entitat, però Rovira aposta per intentar millorar les dades tot i haver-hi una possible ampliació del sistema.

Rovira explica que «tenint en compte la relació de quilòmetres pels abonats que tenim, el rendiment és espectacular». El nou president de l'entitat comenta que els controls de l'aigua i la modernització del sistema han de ser constants. «Estem parlant d'unes línies de canalitzacions que estan formades per 752 quilòmetres de connexions. Hem de mirar per l'eficiència de l'aigua, i això implica mantenir les instal·lacions modernitzades sempre», comenta.