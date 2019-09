El govern de Lladurs inicia el procés per intentar restaurar el castell municipal

L'Ajuntament de Lladurs inicia els tràmits per declarar el castell municipal i l'església de Sant Martí com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). D'aquesta forma, el consistori pretén donar el primer pas per iniciar els tràmits per a la restauració de les edificacions. Durant el transcurs de la restauració, l'equip de govern intentarà aconseguir que els propietaris dels dos edificis els cedeixin a l'entitat municipal per poder «fer més força a l'hora de demanar subvencions», explica l'alcalde del municipi, Daniel Rovira. Per al govern local, la intervenció permetrà «recuperar un espai d'interès turístic i patrimonial molt gran per al municipi».

El castell de Lladurs i l'església de Sant Martí són un «símbol del municipi», tanmateix, estan en unes condicions «deplorables», segons Rovira. Per millorar les condicions, el govern de Lladurs ha decidit iniciar el procés per declarar el castell com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

Aquesta etiqueta, segons Rovira, «és només un tràmit per tornar a posar el tema de la restauració sobre la taula». L'etiqueta se sumaria a l'actual catalogació del municipi com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), les dues categories que permeten protegir el patrimoni cultural català, ja que els eleva el valor i qualsevol reforma ha de passar per inspeccions tècniques prèvies.

Un cop hi hagi una resolució, el govern de Lladurs iniciarà la primera ronda de contactes amb els propietaris de les edificacions. El castell pertany a un particular, mentre que la propietat de Sant Martí no està definida. Segons fonts del Bisbat de Solsona, Sant Martí de Lladurs és propietat de l'ens religiós.

La primera tasca del govern de Lladurs serà la d'establir un punt comú per iniciar la restauració. «Ens plantegem demanar una cessió del territori als seus propietaris, d'aquesta forma aconseguiríem tenir més força de cara a subvencions, ja que, si no, un particular no hi pot optar», comenta Rovira. Fonts del bisbat comenten que, davant aquestes possibles negociacions, no es negarien a cedir l'església. Tanmateix, exigirien que aquesta restauració fos una realitat i no un projecte més per part del consistori.