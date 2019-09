Ja es pot veure en línia el documental «Vella Solsona»

Ja hi ha disponible per veure en línia el documental que commemora els 425 anys de la concessió del títol de ciutat a Solsona, "Vella Solsona". Es tracta d'un curt produït per l'Ajuntament i Arnau Abella (Omen) en el qual participen experts com Jaume Dantí, coordinador d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona; Carles Freixes, màster en Teoria i Història de l'arquitectura; Maria Garganté, professora d'Història de l'art de la UAB, i Jordi Torner, director de l'Arxiu Comarcal del Solsonès. La banda sonora la firma el músic solsoní Eduard Gener.