El projecte nou Vinyes del Solsonès neix a l'entorn del santuari del Miracle

L'entorn del santuari del Miracle, al municipi de Riner, acull una nova producció. Es tracta del projecte Vinyes del Solsonès, liderat per Jordi Molner. «Aquest any la collita vindrà bastant tardana, cap a final de setembre. A final d'any traurem les primeres ampolles que sortiran del celler del Miracle», explica Molner, que compta que de la primera collita en sortiran entre 4.000 i 5.000 ampolles.

El celler, situat a la façana est del monestir, just al costat de la formatgeria artesana del Miracle, no superarà les 20.000 o 25.000 ampolles quan estigui a plena producció, ja que la idea és «que ens mantinguem petits i cuidem molt bé les vinyes», segons Jordi Molner.

El seu objectiu és fer vins «ecològics, de qualitat, amb molta concentració, complexos i bons. No volem fer-nos massa grans i que el projecte es desvirtuï», afegeix l'impulsor. La idea de tirar endavant Vinyes del Solsonès es va començar a gestar dos anys enrere, encara sense saber que acabaria situant-se el celler al Miracle, «pensant en la dinàmica que hi ha al santuari pel que fa al producte de proximitat amb el restaurant i la formatgeria, entre d'altres, a més de la pau i l'energia especial que hi ha», continua Molner, que mostra agraïment cap a la comunitat benedictina del Miracle per haver acollit el projecte «amb els braços oberts, ja que per part seva tot han estat facilitats».

Vinyes del Solsonès comença amb una llista de varietats que van des de les autòctones a algunes de foranes que funcionen molt bé. Per exemple, el merlot, que al Solsonès madura «molt bé i a nivell sanitari és molt agraïda. Les condicions meteorològiques d'aquí no són les mateixes que les del Penedès, per exemple. Aquí, de moment, el merlot s'ha adaptat fantàsticament», afegeix Molner, que també vol provar varietats alsacianes com el pinot noir, que se sol cultivar en zones del nord d'Europa.

De varietats autòctones blanques hi ha macabeu, picapoll, garnatxa blanca, subirat parent i sumoll blanc; i de negres, ull de llebre, garnatxa negra i sumoll negre. Pel que fa al sumoll blanc, és una varietat a punt de desaparèixer, i el projecte solsoní vol aportar el seu gra de sorra perquè no ho acabi fent. «I també tenim cabernet franc, que s'adapta molt bé al clima. Estem davant d'un ampli catàleg de varietats per veure cap on hem d'anar. Es verifiquen separats i això ho fa més complex, experimental i arriscat. Ens hem llançat a la piscina però hi confiem molt», continua.

El projecte vol abraçar vinyes que estiguin arreu de la comarca. Al Miracle hi ha plantats 3.500 ceps, i la resta de vinyes que formen part del projecte estan situades entre Solsona i Cardona i sumen 10.000 ceps amb les vinyes del costat del santuari. Ben a prop de la capital solsonina, al costat de l'antiga fàbrica Tradema (actual Albic), hi ha unes vinyes que entren en producció aquest any. En producció, hi ha 4.000 dels 10.000 ceps del projecte.