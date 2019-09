Solsona acollirà la proclamació de l'hereu i la pubilla de Catalunya a final d'octubre

La ciutat de Solsona es convertirà enguany en la capital del pubillatge del 25 al 27 d'octubre. Durant el cap de setmana, la població acollirà els hereus i pubilles d'arreu del territori i celebrarà la proclamació dels representants de Catalunya per a l'any vinent. L'alcalde de la ciutat, David Rodríguez, i el president del Foment de les Tradicions Catalanes, Gil Vi-larrasa, van anunciar ahir que la capital del Solsonès es convertirà per un cap de setmana en la capital del pubillatge. El president de Foment va dir que l'acte «tindrà un cert caire nostàlgic», ja que els actuals representants del pubillatge catalans i solsonins, Laura Algué i Albert Colell, acabaran la seva campanya a la ciutat que representen.

També a Solsona s'acomiadaran els vuit companys de les demarcacions respectives: la pubilla i l'hereu de les comarques lleidatanes, Aina Espasa i Gerard Masnou; de les barcelonines, Laia Medalla i Bernat Bernabéu, de Navarcles; els de les gironines, Neus Codina i Jaume Murciano, i els de les tarragonines, Júlia Pallarés i Marc Serra.

L'alcalde solsoní va afirmar que «els sortints són de Solsona i ens fa il·lusió que es puguin acomiadar a casa seva. A més, aquest tipus d'actes han de servir per preservar les tradicions i la cultura popular del país». D'altra banda, va destacar que «és una tradició arrelada a la ciutat, on precisament compleix el 50è aniversari, que al mateix temps ha aconseguit adaptar-se als canvis, amb la incorporació de l'hereu els darrers anys».

En aquest sentit, Vilarrasa va afegir que «Solsona ha aconseguit fer-se un lloc en el pubillatge, ja que fa uns anys no hi havia ni tan sols hereu. Solsona és una ciutat que estima, viu i sent la cultura. Estem segurs que ho tindrem molt fàcil en una Solsona que sempre ens ha rebut amb els braços oberts». A més, va defensar que «Solsona és un municipi que està capacitat i preparat per fer d'aquest cap de setmana un èxit que ens deixarà un bon record».

Durant l'últim cap de setmana d'octubre, Solsona preveu l'arribada de més d'un miler de persones i que s'omplin fins a 400 places d'allotjament. Durant el cap de setmana hi ha programats actes per a tots els públics.

El divendres al vespre hi haurà una rebuda de caràcter intern i un sopar informal per als aspirants a la Sala Polivalent. Tanmateix, els actes centrals de la trobada s'iniciaran el dissabte al matí amb una benvinguda a la Sala Polivalent i la realització dels exàmens a l'escola Setelsis per part dels candidats i candidates que es presentin a l'esdeveniment del pubillatge.

El dissabte també s'inaugurarà una placa commemorativa de l'elecció nacional que alhora recordarà el 50è aniversari del pubillatge solsoní. No és la primera vegada que Solsona es convertirà en el punt neuràlgic del pubillatge, ja que el 1982 va acollir la primera elecció nacional dels representats que llueixen la faixa i la banda quadribarrada. El mateix dia, a la nit, tindrà lloc el sopar de gala dels participants al certamen i els seus acompanyants.

La proclamació dels màxims representants del pubillatge de Catalunya i de les quatre demarcacions es farà el diumenge al migdia a la plaça del Camp. Durant el matí se celebrarà una concentració d'ofrenes d'arreu del país a la plaça de l'U d'Octubre i una cercavila.