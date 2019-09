Novell diu que l'estratègia per assolir la independència no ha «reeixit» perquè no hi ha majoria social

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, creu que l'estratègia d'assolir la independència de Catalunya a través d'un referèndum "no ha reeixit" perquè no hi ha "la majoria social". En la seva glossa dominical, Novell assegura que "s'ha evidenciat que la nostra societat està dividida en aquest tema", un fet que "lluny de preocupar-nos" caldria "acceptar". El bisbe, alhora, lamenta la situació de presó "abusiva" que viuen els líders independentistes empresonats. Explica que els ha visitat a la presó i ha intentat oferir també el seu suport als familiars perquè pensa que té el deure "cívic" d'estar a prop dels que van "assumir les conseqüències de l'intent perquè Catalunya pogués exercir el dret a l'autodeterminació".

Novell, explica en la glossa, que abans de la Diada vol "reflexionar" sobre la situació dels presos i "la nostra actitud" davant la situació política i social. Conscient, diu, de què el procés polític no s'ha acabat, creu que "com a Església hem d'aportar alguna cosa que ajudi a la nostra societat".

Sobre si es tracta d'una injustícia la presó, el bisbe s'encomana a les paraules del papa Francesc, el 2014, quan lamentava que la presó preventiva, quan suposa una bestreta abusiva de la pena o bé s'aplica davant la sospita més o menys fundada d'un delicte, "constitueix una altra manera contemporània de pena il·lícita oculta, més enllà d'un vernís de legalitat". En base d'això, diu, "és fàcil pensar que l'acusació de rebel·lió sostinguda per la fiscalia de l'Estat respon, almenys en part, a fer possible que s'apliqui la presó preventiva" i, per tant, afegeix, s'estigui procurant "de forma abusiva, una anticipació de la pena".

El bisbe, que ha tingut contacte amb quasi tots els presos, diu que l'ha "sorprès", "fins i tot quan alguns es trobaven en vaga de fam, llur fortalesa psicològica i, en alguns casos, llur creixement espiritual". Apel·lant al seu deure "cívic" de mostrar suport "a aquells que varen assumir les conseqüències de l'intent perquè Catalunya pogués exercir el dret a l'autodeterminació", assegura que ara per ara per ells poc més pot fer que "resar".



Una Catalunya dividida



Novell creu que el projecte d'assolir la independència "a través d'un procés polític que culminés amb un referèndum no ha reeixit" perquè "no hi ha ni el primer element bàsic: la majoria social a Catalunya". El bisbe considera que s'ha "evidenciat" que la societat està dividida en aquest tema. "Lluny de preocupar-nos d'aquest fet, hem d'acceptar que vivim en una societat dividida", afirma. Assegura que "l'Església per aquest tema i per molts d'altres no pot aportar cap posició concreta però sí que pot aportar un model de convivència". I apel·la al fet que "ha de ser possible conviure tot i pensar diferent".

Segons el bisbe, en el si de l'església, hi ha fidels independentistes i unionistes "i tenen tot el dret a defensar en la vida social i política la seva posició". Creu, però, que aquest factor no ha de separar "i si passa, vol dir que la nostra fe no és prou madura i que està ideologitzada".