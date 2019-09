La presència del bisbe als actes de la festa major irrita els regidors de la CUP

L'estrena, ahir al matí, de la nova corporació municipal sorgida de les darreres eleccions municipals als actes institucionals de la festa major ha estat incompleta. Els dos regidors d'Alternativa per Solsona-CUP, Pilar Viladrich i Òscar Garcia, no han participat a la desfilada d'autoritats ni s'han deixat veure a la tarima col·locada a la plaça Major, des d'on les autoritats municipals presencien els ballets folklòrics, per la seva oposició a la presència del bisbe de Solsona, Xavier Novell, als actes.

En una nota de premsa que ha fet pública, ApS-CUP lamenta «la invitació als representants religiosos, la presència dels quals s'hauria de circumscriure exclusivament als actes confessionals de la festa» i considera que «la no limitació de l'ombra de l'Església en alguns actes de la festa major fa que representants públics, com els regidors d'ApS-CUP, ens en sentim exclosos». També han anunciat la seva absència als dos dinars que organitza l'Ajuntament durant la festa.

A més a més, la formació anticapitalista aprofita l'avinentesa per qüestionar l'actual format de la festa i considera necessari encetar el debat sobre «si cal o no cal tarima» a la plaça Major. Així, Viladrich i Garcia han presenciat els ballets barrejats amb la resta de públic a la plaça.

De fet, la presència del bisbe Novell pel que fa a la seva participació als actes institucionals al costat de l'alcalde i la resta de regidors en les festes de Corpus i la Festa Major de Solsona ha estat irregular. Ahir Novell va tornar a formar part de la comitiva d'autoritats després de presidir la missa concelebrada a la catedral, i d'aquesta manera va canviar el posicionament que havia mantingut en les darreres edicions.



Una festa lluïda

El bon temps i la coincidència de la festa amb el cap de setmana ha fet que la gent omplís la plaça Major i el carrer de Sant Miquel, els espais on es concentren els actes tradicionals de la festa major. Per la seva banda, la catedral també era plena de fidels a l'hora de la missa.

Un públic format sobretot per famílies i nens embadalits davant els gegants i la resta d'improperis va participar a la festa, que es va perllongar a la tarda amb el tradicional homenatge a la Mare de Déu del Claustre, patrona de la ciutat.

Aquesta nit passada era prevista la celebració del ball de festa major amb l'orquestra Junior's i un concert jove.