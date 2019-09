Els Tractors per la Independència es troben al migdia a Lladurs

Els actes per a la celebració de la Diada es concentren majoritàriament a Solsona, però en alguns municipis, com ara Lladurs, s'hi mantenen alguns dels actes singulars de Solsonès. Durant molts anys, a Solsona, per la Diada, s'hi feia la Trobada de Tractors. En les darreres edicions, aquesta trobada s'ha traslladat de municipi, i ara se celebra a Lladurs, que fa tres anys va recollir el testimoni de la tractorada per la independència que es feia a Solsona. La trobada de tractors està convocada per a avui a les 12 del migdia. Hi haurà una desfilada de maquinària agrícola després de la benedicció.