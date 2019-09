Renovaran l'última línia de terme oficial entre Torà i Llobera, que data de l'any 1890

El dolmen de la Vila o dolmen de Llanera és el dolmen més gran de tota Catalunya, però ha sigut objecte de discordança entre els municipis de Torà i Llobera els darrers anys. Després d'una sentència judicial i de molts retrets, dijous que ve es delimitarà la nova línia de terme, que podria acabar amb el conflicte.

El conflicte es va iniciar en la dècada dels 60, quan el propietari de la finca de la Vila, on es troba el dolmen, va passar a formar part del terme de Llobera perquè pogués arribar la llum a casa seva. El problema és que aquest canvi no es va fer de manera legal i, per tant, no hi ha cap document que l'acrediti.

Això ho va descobrir l'Ajuntament de Torà mitjançant unes actes de limitació firmades l'any 1890 pels dos ajuntaments, que deixaven la finca actual de la Vila al terme de Llanera, que posteriorment va passar a formar part de l'actual municipi de Torà.

Ja fa uns anys que l'Ajuntament de Torà va iniciar els tràmits per recuperar el territori que considera que formava part del seu terme, entre el qual es trobava el dolmen. Després d'un procés judicial, el Tribunal Superior de Justícia va determinar que la línia de terme que s'havia de tenir en compte oficialment era l'última aprovada per ambdós municipis, la de l'any 1890. Des d'aquesta sentència, publicada l'any 2017, les masies de la Vila, on hi ha el dolmen, el Piteu de Dalt i el Piteu de Baix, van passar a formar part de Torà.

Serà dijous que ve quan tècnics de de la direcció general d'administració local determinaran una nova i definitiva línia basada en l'acord aprovat pels dos municipis l'any 1890.

L'alcalde de Llobera, Ramon Angrill, i el propietari de la Vila, Joan Viladomat, critiquen que l'alcalde de Torà, Magí Coscollola, no volgués negociar en l'inici del conflicte, ja que Viladomat té la voluntat de seguir formant part de Llobera després d'haver «establert un gran vincle» amb el poble i la seva gent.

«No hi ha dret que una persona que porta 60 anys en un municipi hagi de pagar les conseqüències d'una feina que no es va fer bé», va dir Angrill a Regió7, que va denunciar, segons ell, el poc interès de l'alcalde de Torà per solucionar el conflicte.

El propietari de la finca també lamenta el fet «de no poder decidir d'on pertànyer per culpa del dolmen», que consideren que és l'única raó per la qual l'Ajuntament de Torà s'ha interessat per recuperar els terrenys. A més, Viladomat va criticar les accions de l'alcalde de Torà, que «no em dona el dret a decidir on viure tot i defensar les ideologies democràtiques, igualitàries i solidàries».

Per la seva part, Coscullola assegura que «el dret del que parla no existeix. Ell no pot triar per qüestions personals on ha de pertànyer la seva finca». El batlle de Torà també va voler aclarir que «moralment es pot sentir d'on volgui, però hi ha una sentència» que el proper dijous s'executarà.