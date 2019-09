Acord per evitar els talls de carretera sense previ avís a la Llosa del Cavall

Els ajuntaments de Navès i Guixers col·laboraran amb el consistori de Sant Llorenç de Morunys per evitar talls de trànsit puntuals sense avís previ a causa del rodatges d'anuncis i pel·lícules a la car-retera que connecta Sant Llorenç amb Solsona.

En cas d'interrupció del trànsit a la LV-4241, no hi ha cap altre recorregut similar disponible pels veïns de la Vall de Lord. Per aquest motiu, l'alcalde del consistori de Guixers, Jordi Selga, a partir de la reunió entre els tres batlles, Mossos d'Esquadra i el Director General de Carreteres, es va comprometre a «demanar a les productores d'anuncis els horaris de la grabació a la LV-4241. Els demanarem que la informació sigui més clara. Volem rigor per evitar les queixes dels veïns de la Vall de Lord». Selga va manifestar que «el problema es que algunes de les promotores no ens donen informació suficient, sinó que diuen els dies que el transit es veurà afectat però no les hores exactes».

El tram més afectat és l'inclòs en el terme de Guixers, la carretera LV-4241 de Sant Llorenç de Morunys fins a Llinars en direcció Berga. A aquest tram, l'any passat s'hi van rodar 8 anuncis de vehicles. Les gravacions estan causant «una problemàtica constant», ja que al no notificar-se al consistori de Sant Llorenç de Morunys, l'ens no pot comunicar-ho a la població. Això causa que els habitants de la vila trobin la seva principal via d'accés tallada sense haver rebut cap notificació anticipada.

Selga va explicar que el rodatge dels anuncis suposa una promoció del territori «tot i que no hi ha un impacte econòmic directe». El proper dimecres es rodarà un anunci al tram de la carretera de Guixers, però l'empresa ha comunicat que no té previst tallar el trànsit.

«Al juliol hi va haver un tall de trànsit i una patrulla va sancionar a les persones amb vehicles aturats», va denunciar el batlle de Guixers.

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys va ratificar l'acord en un comunicat en què agraïa la predisposició dels batlles de Guixers i Navès a comunicar la informació tan aviat sigui possible així com criticar que hi ha casos en què el permís per tallar els trams afectats el dóna «Carreteres» i això provoca que la notificació del tall de la carretera arribi posteriorment a la gravació de l'anunci.

L'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, va explicar que malgrat que les empreses sovint graben els anuncis entre setmana per intentar no afectar al turisme, la gent que viu aquí entre setmana continua patint aquest problema.