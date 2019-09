Pinós comença avui la seva festa major amb bona música i bon menjar

Un any més, Pinós tornarà a viure, aquest cap de setmana, la seva festa major. Avui a les nou del vespre tindrà lloc la primera activitat del cap de setmana, un sopar que, com ja és tradició, consistirà en un entrepà de pernil. Seguidament, arribarà el plat fort musical de la festa, el ball de nit amb Jordi Casellas, que repeteix un any més com l'actuació musical de la nit de dissabte, i que tots els assistents podran acompanyar amb coca amb xocolata.

Demà, a tres quarts d'onze del matí, és previst celebrar la tradicional missa major a l'església de la població.

I les set de la tarda serà l'hora en què la música tornarà a ser present amb el ball de vetlla amenitzat per Acordies Duet. A la mitja part de l'actuació, els assistents podran gaudir d'una gran botifar-rada, amb cava gratuït, que els permetrà renovar energies per continuar participant en la segona part del ball que tanca la festa major.