El bisbat de Solsona tanca el Catalonia Sacra amb una visita a colònies de Puig-reig

Després d'una temporada en la qual el bisbat de Solsona ha organitzat diferents activitats per donar a conèixer les esglésies de Catalunya, l'última visita del programa serà a les esglèsies de les colònies industrials de Puig-reig, al Berguedà.

L'itinerari, que serà guiat per Rosa Serra, estarà format per dues visites que es faran durant la mateixa jornada. La primera que podran visitar els assistents que s'inscriguin a aquesta activitat és l'esglèsia parroquial de Sant Mateu de l'Ametlla de Merola. Aquesta és l'església més gran de les colònies del terme municipal de Puig-reig i una de les més ben conservades i actives de les existents al Llobregat. El nucli avui encara té uns 300 habitants.

La segona església que es podrà visitar és la de Sant Josep de la colònia Pons. Aquest edifici està qualificat pels contemporanis com la catedral de l'Alt Llobregat. És, després de la cripta de la colònia Güell, l'església més singular i de més valor patrimonial del món de les colònies.

El bisbat de Solsona ha organitzat diverses visites emmarcades en la iniciativa Catalonia Sacra durant aquest any. La primera va tenir lloc el 20 d'abril a la capital de la comarca del Solsonès. La visita va estar centrada en els vitralls de la catedral de Solsona.

La segona va portar a terme 4 dies després, en aquest cas a Mollerussa (el Pla d'Urgell), on es va realitzar una conferència sobre l'església de Sant Jaume de Mollerussa.

Serà el 28 de setembre quan es farà l'última de les activitats emmarcades en Catalunya Sacra d'aquest any organitzades pel bisbat de Solsona.

L'objectiu de Catalonia Sacra, que està integrada pels bisbats amb seu a Catalunya, és donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l'Església catòlica, i ajudar a la seva visita. Els actes d'aquesta iniciativa es reparteixen entre 20 comarques catalanes.

Un viatge al passat

Les colònies són un dels fenòmens més característics del procés d'industrialització de Catalunya. Es tractava d'un conjunt d'instal·lacions industrials separades dels nuclis de població, que solien tenir cases per a obrers i encarregats, escola, economat o església per tal que els treballadors puguessin fer vida normal a prop de la fàbrica on treballaven.

Amb el pas del temps, moltes han quedat abandonades i altres han sobreviscut convertint-se en nuclis urbans.