El CTFC serà dissabte seu d'una jornada sobre territori sostenible

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) tanca avui el ternimi per inscriure's en la jornada sobre territori sostenible que tindrà lloc dissabte que ve a Solsona amb el nom «Solsonès: Territori sostenible».

L'objectiu d'aquesta jornada és recopilar i difondre les lliçons apreses sobre com fomentar els processos d'innovació social a les zones rurals. Per això, es comptarà amb la presentació de diverses iniciatives que ja estan en marxa a la comarca del Solsonès, i s'habilitaran espais on totes les persones assistents puguin conèixer-se i intercanviar experiències sobre el tema.

La jornada estarà dividida en dues parts. La sessió del matí estarà oberta al públic (prèvia inscripció), amb la presentació de diferents iniciatives dinamitzadores del territori.

A la tarda, es realitzarà una sessió de treball que servirà per conèixer i recollir d'una manera més sistemàtica les experiències dels participants en la implementació dels seus projectes.