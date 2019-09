Dijous se celebra la segona edició de l'«Engegant la Festa» a Olius

L'Associació d'empresaris per al Solsonès i la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona organitzen per segon any consecutiu l'«Engegant la Festa», la celebració de les empreses del Solsonès.

L'acte tindrà com a principal reclam una conferència sobre com millorar la mentalitat positiva i la motivació a càrrec d'Emili Duró, llicenciat en Ciències Econòmiques per la UAB i per ESADE, a part de l'entrega de reconeixements a empreses del territori.

La festa finalitzarà amb un sopar a peu dret per fomentar les relacions entre els assistents i intercanviar impressions.