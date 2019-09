Jaume Subirà pren el relleu de Montse Codina com a titular de l'escola Arrels

Jaume Subirà és el nou titular de l'Escola Arrels agafant el relleu de Montse Codina. Subirà comença aquest any un període de 4 cursos en els que es convertirà en el màxim responsable de l'escola de Solsona. El nou titular serà l'encarregat de coordinar els tres àmbits que formen l'escola Arrels: llar d'infants, primària i secundària. En paraules de Subirà, la seva feina és estar al costat de l'equip directiu i mantenir l'estabilitat de l'escola. Malgrat tenir ara més responsabilitat, Subirà seguirà exercint classes de música ja que assegura que si no la seva designació no tindria sentit. Els pares del centre ja han estat comunicats del canvi de titular de l'escola.

Subirà ha explicat a Regió7 els objectius que s'ha marcat com a titular de cara als propers 4 anys que són: impulsar els recursos humans, millorar la relació del professorat amb el titular i impulsar la vinculació amb el teixit social i empresarial de Solsona. Des del principi de curs i durant els següents mesos, l'antiga titular Montse Codina acompanyarà a Subirà per formar-lo directament i ajudar-lo a conèixer el seu nou càrrec.