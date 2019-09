La temporada de bolets comença tard i es preveu inferior a la passada

La temporada de bolets d'aquest any ha començat tard i de manera tímida en algunes comarques catalanes, sobretot en les que tenen indrets als Pirineus, entre les quals es troba el Solsonès, a causa de la calor intensa i de les poques precipitacions que hi ha hagut durant el juny, el juliol i l'agost. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) va publicar l'estimació del que serà aquesta nova temporada de bolets, que es preveu molt inferior a la de l'any passat.

Tenint en compte les precipitacions acumulades durant l'estiu i els pronòstics climàtics estacionals, que preveuen que la tardor comenci amb menys pluges que l'any passat i sigui una mica més càlida, els models de producció de bolets preveuen una campa-nya 2019 més tardana, però que acabarà amb una producció similar a la mitjana dels darrers 20 anys, estimada en 60 quilograms per hectàrea de bolets l'any, tenint en compte totes les espècies, segons l'anàlisi del CTFC.

D'aquesta manera, el CTFC assegura que aquesta campanya serà molt inferior a la campanya de bolets del 2018, que va tenir una producció de 167 kg/ha de bolets i va ser la segona amb més producció des que es tenen registres, només superada per la temporada del 2014, en què es van produir un total de 200 kg/ha de bolets.

Juan Martínez de Aragón, micòleg i patòleg forestal del CTFC, explica que aquestes dades «són estimacions de les produccions, resultat de models matemàtics de producció de bolets obtinguts després de 20 anys de mostrejos micològics realitzats en parcel·les permanents distribuïdes pels boscos catalans, i d'informació meteorològica recollida en cadascuna de les parcel·les durant tot aquest període». Aquests models també tenen en compte la variabilitat en la producció de bolets que hi ha entre els diferents tipus de bosc i la disponibilitat d'aigua que hi haurà durant la campanya que finalitzarà el proper novembre.

Els amants dels bolets ja han començat a sortir en busca d'aquests preuats fongs, com els rovellons, els ceps o els rossinyols, malgrat la dificultat per trobar-ne en aquestes condicions meteorològiques. Martínez de Aragón assegura que aquesta any «la gent té més ganes» de bolets, després de la bona temporada boletaire del 2018.

Fora de les zones dels Pirineus, a excepcions de punts molt concrets, la temporada encara no ha començat. Caldrà esperar l'arribada de més pluges durant aquest mes de setembre perquè els bolets comencin a fructificar amb més força arreu de Catalunya.