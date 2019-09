Una avaria deixa sense fibra i ADSL a part de Solsona

Una avaria de Telefónica durant la matinada d'avui ha deixat sense internet a bona part del municipi de Solsona. Els serveis afectats són els de fibra òptica i el d'ADSL. L'Ajuntament ha comunicat l'avaria a primera hora del matí a l'empresa que ja té els seus tècnics treballant per solucionar el problema. Tot i això, no se sap l'hora en la qual es podrà restablir el servei. Així hi ha informat l'Ajuntament de Solsona en el seu compte de Twitter.





