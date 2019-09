Els centres educatius de Sant Llorenç de Morunys ja treballen per la seva fusió

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va donar les pautes per a la fusió de l'escola Vall de Lord i l'institut Sant Llorenç de Morunys en la visita de divendres passat al municipi. Ara els dos centres estan treballant per la creació d'un projecte educatiu comú que ha de ser presentat al departament d'Educació perquè la fusió tiri endavant. «El projecte es basarà a aprofitar les fortaleses que tenim cada centre per desenvolupar-ne un de nou», va dir Josep Molins, director de l'institut, que va reforçar la idea de la directora de l'escola, Elena Camarasa, de donar «continuïtat al projecte educatiu» de tots dos centres.

El projecte del nou institut escola també incorpora la construcció d'un edifici nou a l'actual pati de l'escola. «Fa 15 anys que ens han de fer l'escola nova», va explicar l'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, qui també va assegurar que el nou edifici «tardarà una mica més a arribar» i que de moment utilitzaran «els edificis actuals dels dos centres».

L'equip directiu del futur institut escola encara no s'ha discutit, ja que «pensem que el projecte és més important que les persones», va dir Molins.

Camarasa i Molins es van mostrar optimistes de cara al futur del projecte. «Per nosaltres és una oportunitat per allargar l'etapa dels joves de secundària dos anys més», va explicar el director de l'institut que actualment només té dos cursos d'ESO i amb la fusió aspira a tenir els quatre per evitar que els joves de 16 anys hagin d'anar a estudiar a Solsona.