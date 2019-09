Una avaria de Telefónica en la fibra òptica deixa Solsona sense servei

Durant la matinada d'ahir es va produir un tall en la línia de fibra òptica de Telefónica que va deixar incomunicada a bona part de Solsona. L'Ajuntament solsoní va comunicar a primera hora del matí l'avaria a la multinacional, però l'única resposta que es va rebre era que els tècnics estaven treballant per solucionar-ho el més aviat possible, missatge que es va mantenir fins hores després.

A primera hora de la tarda, Telefónica seguia sense haver comunicat les raons de l'avaria ni aclarar quan podria estar solucionada. En aquell moment, l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va contactar amb la Delegació del Govern de la Catalunya Central, que va traslladar la petició d'informació al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI).

L'Ajuntament va rebre la primera informació de l'avaria a les 5.15 h de la tarda quan el CTTI el va informar després de posar-se en contacte amb Telefónica que, segons la multinacional, l'avaria provenia d'un tall en la línia de fibra òptica i que estaven treballant per localitzar el seu origen.

Diverses entitats com el mateix Ajuntament, la biblioteca o la ràdio de Solsona van tenir dificultats o no van poder desenvolupar les seves activitats corresponents perquè no tenien internet ni línia de telèfon fix. La biblioteca va haver d'aturar el servei de préstec i no va poder utilitzar la impressora per la manca de la xarxa wifi. La ràdio Solsona FM tampoc va poder retransmetre el seu butlletí informatiu diari a causa de l'avaria. Els particulars i entitats que no treballen amb Telefónica no es van veure afectats.