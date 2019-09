Jaume Subirà és el nou titular de l'escola Arrels pels propers quatre anys

El professor de música Jaume Subirà,comença aquest curs el seu primer com a titular de l'escola Arrels. Substitueix en el càrrec l'anterior titular durant els darrers set anys, Montse Codina, que seguirà lligada al centre com a tutora de sisè de primària.

El patronat de la Fundació Privada Escolar de la Mare de Déu del Claustre, propietària de l'escola, va acceptar de forma unànime Subirà després que Codina abandonés el càrrec voluntàriament per les exigències que comporta. La mateixa Codina va ser la persona que va proposar Subirà per a aquest càrrec amb la intenció de seguir la mateixa línia que havia marcat durant els seus set anys com a titular.

«Ara és un moment d'impàs, però la Montse m'està acompa-nyant per formar-me i ajudar-me a conèixer el meu nou càrrec», va explicar Subirà. El professor es converteix així en el segon titular de l'escola Arrels que no prové de l'àmbit religiós , sinó de l'educatiu després de la mateixa Montse Codina.

El nou titular compaginarà les seves noves funcions com a màxim representant de l'escola amb les classes de música que imparteix des de fa anys al centre, ja que considera que si no fos així la seva designació «no tindria sentit».

Subirà és un apassionat de la música i el Carnaval de Solsona. Fins i tot va ser proclamat Carnestoltes l'any 2016. A més a més, va ser un dels fundadors de l'Orquestra Solsona 70, un referent musical a la comarca.

La intenció del nou titular és seguir la línia de Codina. «Ella ha aconseguit que hi hagi una marca i un orgull Arrels i ha fet que hi hagi relació entre les tres escoles (llar d'infants, primària i secundària)», va explicar Subirà que va destacar la millora de la vinculació del centre amb el teixit empresarial i l'àmbit cultural de Solsona com a un dels seus objectius de cara al futur.

I és que tot i que l'escola Arrels és una institució molt arrelada a Solsona des de la seva fundació 25 anys enrere, Subirà vol potenciar aquest darrer aspecte.