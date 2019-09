Solsona estudia demandar col·lectivament Telefónica

L'avaria que va deixar sense Internet ni telèfon els usuaris d'empreses de telecomunicacions depenents de Telefónica a Solsona durant tot el dimecres va solucionar-se al voltant de les deu de la nit del mateix dia. El tall en la línia de fibra va afectar particulars, empreses i entitats de la capital de la comarca i del Pi de Sant Just, que durant tot el dia no van tenir ni connexió a Internet ni línia de telèfon fix.

Per aquesta raó, l'Ajuntament de Solsona va comunicar que es plantegen la possibilitat de presentar una demanda col·lectiva per la gran xifra de persones que es van veure afectades pel tall en la línia de fibra òptica de Telefónica. «Demanarem a les entitats que ens puguin assessorar sobre aquest tema si té sentit fer-ho o no», va manifestar l'alcalde de Solsona, David Rodríguez.

El batlle es va mostrar molt molest per la manca d'informació per part de Telefónica, que ahir encara no havia donat explicacions sobre el motiu del tall a l'Ajuntament de Solsona. Les úniques explicacions que van arribar al consistori solsoní van ser per part del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), que va ser qui va fer de comunicador entre la multinacional i l'Ajuntament i qui va anunciar el restabliment del servei.

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Solsonès (OCIC) és l'ens que ajuda els particulars a fer les reclamacions pertinents a les companyies telefòniques dependents de Telefónica, com Vodafone o O2, que van perdre el servei. Ahir al migdia, ja n'havia acumulat més de 20 de provinents de clients afectats per l'avaria de Telefónica, tot i que aquesta xifra podria seguir augmentant en els propers dies.

L'OCIC va assegurar que l'operador ha de recompensar cada client pel temps que va durar la interrupció del servei de telefonia, però també explica que es pot esperar a veure si l'abonament cor-responent apareix en la propera factura, ja que sol ser una pràctica habitual en aquests casos. «L'empresa té un mes per respondre, si no respon o al client no li agrada la resposta que li han donat, ja es pot posar una reclamació oficial a l'Agència Catalana de Consum (ACC)», va explicar Tate Angrill, de l'Oficina del Consumidor.

Telefónica encara no ha aclarit la causa del tall en la línia que va deixar durant unes 15 hores incomunicada una bona part de Solsona i els seus voltants.