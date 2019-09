El Solsonès estudia un projecte de millora de la connexió d'Internet a tota la comarca

El Solsonès és una comarca amb poca densitat de població, municipis molt disseminats, afectat pel despoblament i sense les infraestructures adequades per atendre els ciutadans en matèria de telecomunicacions, fet que fa difícil que arribi una bona connexió d'Internet a moltes zones de la comarca. Per solucionar aquesta problemàtica, durant el Consell d'Alcaldes del Solsonès que va tenir lloc aquest dijous es va presentar el «Projecte de telecomunicacions del Solsonès», a càrrec de l'enginyer de telecomunicacions Enric Grosche.

«L'oferta de banda ampla a municipis petits o nuclis disseminats és pobra, limitada, i no hi ha alternatives», va explicar Grosche als alcaldes del Solsonès, i va afegir que perquè les grans operadores, o també les petites que ja treballen a la comarca s'interessin per millorar la situació actual, necessitarien una sèrie d'infraestructures que ara no hi són.

El Consell Comarcal va presentar el projecte perquè els alcaldes del Solsonès es poguessin fer una idea del que s'hauria de fer per tirar-lo endavant. La intenció del Consell Comarcal és aprovar la realització de l'estudi en les properes setmanes per poder presentar el projecte en la nova convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), la convocatòria del qual finalitza el 15 de novembre i que té com a objectiu impulsar accions que afavoreixin la generació d'oportunitats i el desenvolupament econòmic al ter-ritori.

Si s'acabés aprovant la realització del projecte, aquest constaria de tres apartats: l'auditoria tecnològica del territori, el pla estratègic i el pla director amb les diferents accions que caldrà dur a terme per millorar l'àmbit de les telecomunicacions a escala comarcal.

El primer pas del projecte, però, és fer una auditoria tecnològica a tot el territori per conèixer quines infraestructures hi ha, quines s'han de crear, la cobertura que arriba a les diferents zones, entre d'altres, per així determinar la situació actual de la comarca. Per fer aquest procés es tardaria uns dos mesos. Un cop es conegui això, el pas següent seria elaborar un pla estratègic a escala comarcal per determinar cap on es vol anar i què es vol aconseguir.

D'aquesta manera, un cop es determini el pla estratègic i es faci una estimació del cost i del temps del projecte, es podrà presentar-lo a la convocatòria del PUOSC per obtenir el finançament necessari per poder-lo dur a terme.

Grosche va explicar el que, segons ell, seria l'ideal de cara a la comarca. Tenint en compte que la Xarxa Oberta de Catalunya, propietat de la Generalitat, té previst arribar a Solsona a final d'any, es podria aprofitar aquesta línia per establir anells de fibra òptica arreu de la comarca per arribar als diferents nuclis de població. Pel que fa a les masies més apartades on la fibra no pugui arribar, Grosche va presentar altres alternatives com l'operador neutre, que podrien compartir diversos usuaris, o la xarxa via ràdio, i va aclarir que no necessàriament havia d'arribar la fibra òptica a tot arreu i que el «boom» del mercat a escala mundial ha afavorit la baixada de preus i una millora de les prestacions en els productes de l'àmbit de les telecomunicacions.

L'anell de fibra òptica que dona servei a Solsona actualment és propietat de Telefónica, el que fa que no puguin obtenir els serveis de telecomunicacions a preus competitius.